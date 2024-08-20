快遞員「手劇痛無力」　震波治療即恢復上工

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網購業務量大增，42歲張姓司機月初開始加班送貨，不料上週右手外側突劇痛無力，甚至轉方向盤都力不從心，醫院檢查發現是肱骨上髁炎作祟，考量近來業務吃緊，患者希望能盡快上班，醫師建議採用震波治療後疼痛大幅降低，順利恢復上工繼續拼經濟。亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師陳怡維指出，「肱骨外上髁炎」俗稱「網球肘」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一，名稱源自於打網球的拉拍動作，需大量使用手肘外側的伸腕肌群，一旦長期過度或頻繁使用，恐怕就會造成肌腱炎，因此才會被稱為網球肘。陳怡維指出，患者就醫時陳述最近每天來來回回搬上百箱包裹，光是裝運、卸貨、送貨、回收等等流程，都讓他漸感吃力，直到上週轉方向盤時突然出現劇痛，這才意識到「事情大條了」，趕緊就醫求診，透過超音波掃描，發現右手肘部外側的肱骨突出處的肌腱，出現明顯腫脹及血流增加症狀，確認為肱骨上髁炎作祟。一般來說，剛開始出現疼痛時，會先建議透過口服藥物、復健物理治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，大多網球肘都能顯著緩解疼痛，但患者擔心治療時間太久恐怕會影響日常生活工作，評估後，建議採用自費的震波治療，經過三次療程後，果然大幅改善疼痛，預計月底即可恢復上工。陳怡維解釋，震波是一種利用高能量機械波進行的治療方法，在極短時間內傳遞極高能量，不會產生輻射傷害，也沒有熱效應，其中單向波的峰值壓力最多可達到超音波的1000倍，且能量強度可根據需要調整；藉由震波通過與組織的相互作用，可促進細胞間質和細胞外反應，促進組織修復和再生。陳怡維也強調，震波可以刺激肌腱和骨骼的再生，增加膠原蛋白形成，重塑組織，並選擇性地摧毀傷害感受器C纖維，以達到止痛的效果，是臨床上治療疼痛的工具之一，具有非侵入性、治療時間短、副作用少等優點。但她也提醒，雖然震波治療對於治療非常有效，但預防仍然是關鍵，建議工作時減少對前臂的過度負擔，盡量避免重複性動作，同時確保在工作中定期休息，以減少肌肉疲勞，最後則是可加強前臂伸展，提高肌肉的耐力和靈活性，從而降低受傷風險。