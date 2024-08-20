1週發生2起移工死亡職災　勞動部要求嚴查：9月開跨部減災會議

我是廣告 請繼續往下閱讀

全台最近發生2起從事公共工程移工職災死亡案例，勞動部表示，已有指示轄區勞動檢查機構加強檢查，重罰違反職安法令規定的事業單位，職業安全衛生署也將針對工地職安管理績效不彰的單位，規劃9月份召開職場減災跨部會平台會議，督請強化所屬工程各層級安全衛生管理責任。新北市淡水區「淡水服務所及區域巡修中心新建工程」8月17日發生鑽孔機桁架臂桿倒塌，造成1名移工死亡；台中市石岡區「東勢-豐原生活圈快速道路（第三標-石岡新興段工程）」8月19日發生墩柱鋼筋倒塌，又再造成1名移工死亡，針對1週內公共工程連續發生2件移工死亡重大職業災害案件，職安署表示，已有立即指示各個轄區勞動檢查機構加強檢查，針對違反職安法令規定的事業單位予以重罰。職安署強調，公共工程安全衛生管理水準應該高於民間工程，認為公共工程也須以身作則，提升整體營造業職場安全衛生水準，因此對於近期公共工程連續發生2起移工死亡職災，也將針對工地職安管理績效不彰的單位，規劃於9月份召開職場減災跨部會平台會議，督請強化所屬工程各層級安全衛生管理責任。職安署說明，2019年《政府採購法》新增第70條之1第1項規定，勞動部也於2020年推動跨部會合作減災平台機制，要求機關辦理工程指定設計者事前實施風險評估，督促施工者落實安全衛生管理，加強管控工地危害與風險，公共工程職災已有逐年下降。