大谷翔平盜壘成功率超高！破解大聯盟牽制規則　日本名捕讚：完美

大谷翔平MVP競爭者遇傷勢！Marte代打扭傷腳踝　進入10天傷兵名單

記者林之越/綜合報導

▲亞利桑那響尾蛇明星二壘手Ketel Marte，目前數據是國聯MVP席位的強力競爭者，但卻在代打時扭傷左腳踝，讓原先就有的傷勢加重，被球隊放入10天傷兵名單之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞利桑那響尾蛇明星二壘手Ketel Marte，目前數據是國聯MVP席位的強力競爭者，但卻在代打時扭傷左腳踝，讓原先就有的傷勢加重，被球隊放入10天傷兵名單之中。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平MVP競爭者遇傷勢！亞利桑那響尾蛇明星二壘手Ketel Marte本季打擊狀況火熱，球員綜合評價的WAR值高達6.2，更優於同在國聯的洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。然而，昨（19）日Ketel Marte有傷在身的情況下，上場代打卻不慎扭傷左腳踝，使得傷勢加重，今（20）日被球團放入10天傷兵名單，總教練Torey Lovullo則坦言：「沒有人知道Ketel真正的歸隊時間表。」

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國聯MVP熱門人選　代打上陣卻遇傷

美國職棒大聯盟官方網站在8月中曾進行了MVP預測投票，國聯部分，大谷翔平獲得37張第一名選票，大幅度領跑MVP票選，而響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，排在第二名。

Ketel Marte本季出賽116場，繳出30轟、81分打點的火燙成績，打擊率2成98、長打率5成60，各項數據在國聯都名列前茅。不過在10日的比賽就出現腳踝傷勢，後續缺席多場比賽，昨日在第9局以代打身分出賽，卻在打擊時再度扭傷左腳踝，被攙扶下場，未能完成該打席。

雖然Ketel Marte目前被球隊放入10天傷兵名單，但根據總教練Torey Lovullo受訪表示：「沒有人知道Ketel真正的時間表，我們以為他很健康，他也表現出健康的跡象。他展現出很健康的狀態，進行高強度的訓練，各方面都做得很好，只是需要一點時間復原。

▲美國職棒大聯盟官方最近釋出最新的MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟官方日前釋出MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）

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