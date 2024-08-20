大谷翔平MVP競爭者遇傷勢！Marte代打扭傷腳踝　進入10天傷兵名單

大谷翔平MVP競爭者遇傷勢！亞利桑那響尾蛇明星二壘手Ketel Marte本季打擊狀況火熱，球員綜合評價的WAR值高達6.2，更優於同在國聯的洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。然而，昨（19）日Ketel Marte有傷在身的情況下，上場代打卻不慎扭傷左腳踝，使得傷勢加重，今（20）日被球團放入10天傷兵名單，總教練Torey Lovullo則坦言：「沒有人知道Ketel真正的歸隊時間表。」
國聯MVP熱門人選 代打上陣卻遇傷
美國職棒大聯盟官方網站在8月中曾進行了MVP預測投票，國聯部分，大谷翔平獲得37張第一名選票，大幅度領跑MVP票選，而響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，排在第二名。
Ketel Marte本季出賽116場，繳出30轟、81分打點的火燙成績，打擊率2成98、長打率5成60，各項數據在國聯都名列前茅。不過在10日的比賽就出現腳踝傷勢，後續缺席多場比賽，昨日在第9局以代打身分出賽，卻在打擊時再度扭傷左腳踝，被攙扶下場，未能完成該打席。
雖然Ketel Marte目前被球隊放入10天傷兵名單，但根據總教練Torey Lovullo受訪表示：「沒有人知道Ketel真正的時間表，我們以為他很健康，他也表現出健康的跡象。他展現出很健康的狀態，進行高強度的訓練，各方面都做得很好，只是需要一點時間復原。」
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美國職棒大聯盟官方網站在8月中曾進行了MVP預測投票，國聯部分，大谷翔平獲得37張第一名選票，大幅度領跑MVP票選，而響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，排在第二名。
Ketel Marte本季出賽116場，繳出30轟、81分打點的火燙成績，打擊率2成98、長打率5成60，各項數據在國聯都名列前茅。不過在10日的比賽就出現腳踝傷勢，後續缺席多場比賽，昨日在第9局以代打身分出賽，卻在打擊時再度扭傷左腳踝，被攙扶下場，未能完成該打席。
雖然Ketel Marte目前被球隊放入10天傷兵名單，但根據總教練Torey Lovullo受訪表示：「沒有人知道Ketel真正的時間表，我們以為他很健康，他也表現出健康的跡象。他展現出很健康的狀態，進行高強度的訓練，各方面都做得很好，只是需要一點時間復原。」