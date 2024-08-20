大谷翔平MVP競爭者遇傷勢！Marte代打扭傷腳踝　進入10天傷兵名單

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▲美國職棒大聯盟官方日前釋出MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平MVP競爭者遇傷勢！亞利桑那響尾蛇明星二壘手Ketel Marte本季打擊狀況火熱，球員綜合評價的WAR值高達6.2，更優於同在國聯的洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。然而，，而響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，排在第二名。。不過在10日的比賽就出現腳踝傷勢，後續缺席多場比賽，昨日在第9局以代打身分出賽，卻在打擊時再度扭傷左腳踝，被攙扶下場，未能完成該打席。雖然Ketel Marte目前被球隊放入10天傷兵名單，但根據總教練Torey Lovullo受訪表示：「