「黃珊珊不用辭立委」　他揭真正問題：應認清位置和蔡壁如一樣

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民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風波，為求止血，柯文哲18日宣布黨內將採取4個反省措施，並責令時任競選總幹事黃珊珊負責成立善後小組；而今（20）日下午民眾黨也將召開中評會，討論黃珊珊、財務長李文宗及會計師端木正處分案。對此，精神科醫師沈政男認為，黃珊珊不用辭立委，因為這並非大問題，只是做帳失誤，改正就好了。沈政男也點出黃珊珊真正問題，直言「黃珊珊應該認清，她的位置跟蔡壁如是一樣的，也就是站在柯文哲後面當跟班。」沈政男19日在臉書發文表示，政治獻金做帳錯誤一事，從頭到尾就不是民眾黨的風暴，民調數字就是一個佐證，等到綠營的帳目小辮子也被抓出來，扒糞就會停止了，或者扒糞者拿不出新東西，大家也會轉台了。沈政男認為，黃珊珊不用辭立委，理由是這根本不是大問題，就只是做帳失誤，改正就好了。黃珊珊的真正問題是，為什麼當初要鼓勵柯文哲撕毀藍白協議？這是越俎代庖啊，不是幕僚該做的事情。黃珊珊應該認清，她的位置跟蔡壁如是一樣的，也就是站在柯文哲後面當跟班，不要想說自己就差那麼一點，就可以衝到同等位置了。柯文哲說，大家因為政治獻金的事情質疑他的領導力，沈政男表示，這是正確的，「但他知道問題出在什麼地方嗎？不是找錯人管財務與會計，那只是枝微末節，而是怎麼處理黃珊珊在黨內的位置，以及她與其他要角，尤其是蔡壁如的關係。」沈政男建議，以後就讓黃珊珊專心做立委，不要再管黨的路線了，比如2026與2028民眾黨要怎麼選舉，不要再被她影響了，而是柯文哲自己要有定見。