中國失業青年成詐騙肥羊！男求職被騙隆乳成B罩杯　家人怒告　

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▲中國一名心智年齡只有5歲的19歲男子日前到一家醫美診所求職時，竟遭診所哄騙進行隆胸。（圖／取自湖北電視綜合頻道）

中國武漢一名心智年齡只有5歲的19歲青年日前到醫美診所求職，卻遭到診所哄騙，貸款3.6萬元（約台幣16.7萬元）人民幣，做了隆乳手術。該名青年的母親事後得知十分憤怒，指出醫美診所的行為難以容忍，一定會「告到底」。但這起事件也反映出了中國失業率仍居高不下，而求職的青年反而成為詐騙眼中的肥羊。綜合媒體報導，一名來自中國武漢的盧姓母親近來在電視上為自己的19歲兒子尋求正義，稱當地一間醫美診所刊登廣告，以月薪3000人民幣（約台幣1萬3545元）招聘工作人員，自己的19歲兒子看到廣告後，便前往診所求職，沒想到卻遭到哄騙進行隆乳。盧姓母親表示，兒子向醫美診所詢問工作機會時，一名員工說「你可以先做完隆乳手術，等身體恢復後再開始工作。」理由是手術後可靠直播賺錢。對此，19歲男子擔心，在做完手術後會讓他擁有女性的外表，並表示自己沒有錢做手術，但診所員工保證，男性也可以做，還說服他分期付款，並建議他可以用直播帶貨收入償還貸款。最後這名男子於7月28日接受隆胸手術，並申請了3萬人民幣的貸款，還額外貸款了7千人民幣來支付手術費用，共3.6萬人民幣。盧姓母親得知此事後，感到十分震驚，表示「手術讓我兒子變成了B罩杯，下面有兩條長長的疤痕，看到這些傷疤我心碎了。」盧姓母親出示了兒子的診斷證明，表示她的兒子經醫院診斷存在智力發育障礙。她說，兒子的心智狀態只相當於5歲小孩，還罹患憂鬱症、焦慮症等。雖然在反覆協商之後，男子胸部的植入物已被移除，但身上留下了兩道十分醒目的疤痕。盧姓母親說，他們一家將對涉事的醫美診所採取法律行動，一定會「告到底」。這起事件爆出後，也在網路上掀起熱烈討論，網友紛紛譴責這家醫美診所涉嫌詐騙；也有網友批評涉事的工作人員，為了賺錢喪失了基本的道德底線，「為了錢，人可以放棄人性」、「比野獸還兇殘！」、「找工作已經夠難了，現在我們還要小心騙局。」中國統計局16日發布的數據顯示，16至24歲年輕人的失業率大幅上升，從今年6月的13.2%上升至7月的17.1%。《路透社》報導指出，隨著經濟衰退，中國招聘不存在的工作、虛假廣告和貸款陷阱等騙局日益猖獗。最高司法檢察機構去年表示，騙子瞄準了更多的學生和應屆畢業生。中國官方表示，就業前景暗淡促使部分學生自己也成為騙子。檢察機構去年表示，2023年前10個月，因電話和網絡詐騙被起訴的18歲以下人數同比成長68%。報告還稱，大學畢業生加入詐騙集團的事件也有所增加。《路透社》報導進一步稱，年輕人的就業危機可能威脅到中共的統治。中國國家主席習近平表示，為年輕人找工作是重中之重，他對年輕人的就業前景表示擔憂。中國今年有1179萬名學生畢業，創下歷史新高，但在青年失業率飆升、高度負債的房地產行業以及與西方日益加劇的貿易衝突背景下，中國面臨日益嚴重的經濟挑戰。