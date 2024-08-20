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彰化人「一生必吃」蛋黃酥來了！「新口味」快閃北部　3場日期曝

記者葉盛耀/綜合報導

▲鹿港「新口味蛋黃酥」將巡迴快閃台北SOGO天母店、忠孝店和SOGO新竹店，快閃日期與購買歸併等資訊也完整公布。（圖／新口味食品行提供）
▲鹿港「新口味蛋黃酥」將巡迴快閃台北SOGO天母店、忠孝店和SOGO新竹店，快閃日期與購買歸併等資訊也完整公布。（圖／新口味食品行提供）
鹿港老店「新口味食品行」的蛋黃酥，被彰化網友封為「一生必吃」，因應中秋節將來臨，新口味蛋黃酥將連續快閃台北SOGO天母店、忠孝店，另外也到SOGO的新竹店，三場的快閃日期與購買規定等資訊也完整公布。另外，台中的不二糕餅，同樣也將在台北遠百信義A13、高雄夢時代購物中心推出快閃櫃。

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被網友大讚極度美味CP值超高、一生必吃的鹿港「新口味蛋黃酥」，特別加碼展開快閃巡迴，即日起至9月5日SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨；接著第二站為9月2日~ 9月16日在台北SOGO忠孝館設置快閃店；而中秋節前兩個周末(9月7 ~ 8日、9月14 ~ 15日)，現身新竹SOGO百貨，讓北部地區的民眾不必跑鹿港，就能買到招牌蛋黃酥禮盒(6入裝)。

▲鹿港飄香35年的蛋黃酥名店「新口味食品行」，標榜以純手工製作。（圖／新口味食品行提供）
▲鹿港飄香35年的蛋黃酥名店「新口味食品行」，標榜以純手工製作。（圖／新口味食品行提供）
此外「新口味」中秋限定款「秋兔登月禮盒」550元，內含12顆外皮薄脆涮口、內餡豐潤綿密的蛋黃酥，搭配童趣可愛的月兔包裝，送禮精緻又大方，可至新口味官網訂購，數量有限訂完為止，每周五中午12:00開放隔周一~日皆可預訂，訂購詳情請洽官網公告。

▲「新口味」中秋限定款「秋兔登月禮盒」，售價550元。（圖／新口味食品行提供）
▲「新口味」中秋限定款「秋兔登月禮盒」，售價550元。（圖／新口味食品行提供）
「新口味食品行」今年更發揮創意將蛋黃酥變身成各式Q萌文創商品，最吸睛的就屬直徑60公分的「巨無霸蛋黃酥抱枕」(售價1,299元)，外型軟萌逼真，還有蛋黃酥造型陶瓷吸水杯墊、氣墊手機支架、鑰匙圈等一系列兼具實用和趣味的文創商品，即日起至 9月8日，在新口味鹿港店粉絲團、IG和鹿港店門市皆可購買到，巨無霸抱枕還有買大送小之優惠。

▲「新口味食品行」今年更發揮創意，推出「巨無霸蛋黃酥抱枕」。（圖／新口味食品行提供）
▲「新口味食品行」今年更發揮創意，推出「巨無霸蛋黃酥抱枕」。（圖／新口味食品行提供）
🔴「新口味」9月慶中秋快閃活動：

📍 台北SOGO天母店 B1
預購商品：「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入
預購期間： 採預購形式，即日起至9月5日可至百貨現場預訂；每日開放預訂量為50盒。
取貨時間：2024年9月10日~ 9月13日

📍台北SOGO忠孝店 B2
快閃期間：2024年9月2日~ 9月16日
現場販售：「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入；每日限量供應，每⼈限購2盒，售完為⽌。

📍新竹SOGO百貨3F
快閃期間： 2024年9月7~ 8日；9月14~ 15日
現場販售：「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入；每日限量供應，每⼈限購4盒，售完為⽌。

另外，台中的不二糕餅也將在台北遠百信義A13推出快閃櫃，將於8月26日登場，百貨已公告，上午10時45分統一發放號碼牌，10時55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11時開始依序結帳取貨。

另外也有高雄場，於高雄夢時代購物中心設快閃櫃，8月29日開賣。2場快閃都只到9月16日，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日限購5盒。每天都限量提供，賣完為止。

▲不二糕餅將到台北遠百信義A13與高雄夢時代購物中心設立快閃櫃。（圖／取自不二糕餅臉書）
▲不二糕餅將到台北遠百信義A13與高雄夢時代購物中心設立快閃櫃。（圖／取自不二糕餅臉書）

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