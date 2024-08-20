王齊麟也帶十元去日本！現身機場被酸「風頭這麼燒還穿情侶裝」

慈妹海邊解放！一轉身「渾圓蜜桃臀」現形　小丁藏不住惹火身材

記者吳昕蓓／綜合報導

▲富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹發布在海邊的比基尼辣照，由於穿上丁字泳褲，她一轉身，圓潤蜜桃臀讓粉絲們看得血脈賁張。（圖／慈妹IG）
▲富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹發布在海邊的比基尼辣照，由於穿上丁字泳褲，她一轉身，圓潤蜜桃臀讓粉絲們看得血脈賁張。（圖／慈妹IG）
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），外型甜美可愛，加上天然呆性格，擁有不少死忠粉絲，她也不時會在IG放出福利美照，昨（19）日晚間一組在海邊的比基尼辣照，由於穿上丁字泳褲，她一轉身，圓潤蜜桃臀讓粉絲們看得血脈賁張，吸引超過3萬人按讚朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼慈妹啦啦隊生涯邁入第七年，她身材嬌小，加上名字有「慈」字，「慈妹」的綽號從大學沿用至今。（圖／慈妹臉書）
▲富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），外型甜美可愛，加上天然呆性格，擁有不少死忠粉絲。（圖／慈妹臉書）
慈妹曬出比基尼辣照　釣出梓梓告白：喜歡妳的屁股

慈妹在IG曬出一組照片，只見她身穿白色比基尼，對著鏡頭露出招牌笑容，儘管戴著帽子、墨鏡，卻不難看出女神的好心情，零贅肉身材曲線讓粉絲大飽眼福，由於泳裝的丁字褲設計，慈妹一轉身，蜜桃臀便展露無遺，慈妹也在文中寫道：「把握當下，把我愛分享出去。」並標註好友，笑說：「她說她要當第一個按讚的。」

貼文曝光後，引來大批網友朝聖，紛紛留言直呼，「真的太愛慈妹的笑容了，而且好辣」、「第一個流鼻血的」、「我接到了，咦…啊啊～～墜入愛河（誤」、「要受不了了，太美、太辣了」、「辣慘」、「這深夜福利真是好」、「這身材比例。」其他啦啦隊女孩們也大讚慈妹，「流口水了」、「好愛。」梓梓甚至告白：「喜歡妳的屁股。」

▲（圖／慈妹IG）
▲慈妹一轉身，蜜桃臀便展露無遺。（圖／慈妹IG）
▲慈妹難得放送比基尼福利，玲瓏有緻的身材一覽無餘。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹難得放送比基尼福利，玲瓏有緻的身材一覽無餘。（圖／慈妹臉書）
慈妹海灘比基尼照連發　陽光沙灘美人太養眼

事實上，慈妹先前才曬出同系列海灘比基尼照，當時她身穿另一件淡藍色三點式泳衣，C罩杯雙峰弧線呼之欲出，丁字泳褲露出大腿根部，搭配夕陽、海灘，畫面看起來十分唯美，慈妹也寫下：「是不是，愛笑的孩紙（子）運氣不會太差！認真的你們也是，真幸福～對吧！」一度引起暴動。

慈妹穿三點式泳衣！往下一看竟是小丁款式　粉絲：要看麟洋還是妳

慈妹穿小背心烤肉！天氣太熱大露水蛇腰　粉絲暈：流汗位置超性感

慈妹、李晧禎和起亞虎女神跳「三振舞」　球迷虧：有人誤闖巨人國

慈妹嬌滴滴「啊」一聲！徐乃麟當場軟掉　鄉民狂喊不行：我扛不住

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生