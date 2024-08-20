慈妹海邊解放！一轉身「渾圓蜜桃臀」現形　小丁藏不住惹火身材

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▲富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），外型甜美可愛，加上天然呆性格，擁有不少死忠粉絲。（圖／慈妹臉書）

▲慈妹一轉身，蜜桃臀便展露無遺。（圖／慈妹IG）

▲慈妹難得放送比基尼福利，玲瓏有緻的身材一覽無餘。（圖／慈妹臉書）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），外型甜美可愛，加上天然呆性格，擁有不少死忠粉絲，她也不時會在IG放出福利美照，昨（19）日晚間一組在海邊的比基尼辣照，由於穿上丁字泳褲，她一轉身，圓潤蜜桃臀讓粉絲們看得血脈賁張，吸引超過3萬人按讚朝聖。慈妹在IG曬出一組照片，只見她身穿白色比基尼，對著鏡頭露出招牌笑容，儘管戴著帽子、墨鏡，卻不難看出女神的好心情，零贅肉身材曲線讓粉絲大飽眼福，由於泳裝的丁字褲設計，慈妹一轉身，蜜桃臀便展露無遺，慈妹也在文中寫道：「把握當下，把我愛分享出去。」並標註好友，笑說：「她說她要當第一個按讚的。」貼文曝光後，引來大批網友朝聖，紛紛留言直呼，「真的太愛慈妹的笑容了，而且好辣」、「第一個流鼻血的」、「我接到了，咦…啊啊～～墜入愛河（誤」、「要受不了了，太美、太辣了」、「辣慘」、「這深夜福利真是好」、「這身材比例。」其他啦啦隊女孩們也大讚慈妹，「流口水了」、「好愛。」梓梓甚至告白：「喜歡妳的屁股。」事實上，慈妹先前才曬出同系列海灘比基尼照，當時她身穿另一件淡藍色三點式泳衣，C罩杯雙峰弧線呼之欲出，丁字泳褲露出大腿根部，搭配夕陽、海灘，畫面看起來十分唯美，慈妹也寫下：「是不是，愛笑的孩紙（子）運氣不會太差！認真的你們也是，真幸福～對吧！」一度引起暴動。