孫德榮領養「19歲反骨成員」！3億遺產全給他　坦言：不留給家人

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▲孫德榮（右）表示若少安（左）與他一起住，並照顧他直到終老，就會將自己3億財產分給少安。此外，孫德榮也透露不想將遺產留給家人。（圖／少安Threads）

▲孫德榮栽培過許多知名藝人，未婚無子女的他曾多次透露想要領養小孩。（圖 / 孫德榮臉書）

63歲的王牌經紀人孫德榮（孫總）捧紅5566、喬傑立家族等經典偶像團體，有「偶像教父」的封號，2013年罹患膀胱癌後便淡出演藝圈，未婚無子女的他先前就曾多次透露想領養小孩。如今如願「當爸」。網紅「反骨男孩」成員少安昨（19）日在社群平台分享一段與孫德榮互動的影片，片中孫德榮要少安考慮當他的兒子，並表示若少安照顧他到終老，將把自己3億元財產分給他（少安）。昨（19）日少安在Threads上分享了一段影片，畫面中孫德榮先是問少安：「你要不要忍耐一下，當我的兒子？」少安則表示：「我一直都是啊！」接著孫德榮補充，當兒子的條件是要與他一起住，並照顧他到終老，屆時將會分給他一筆巨額資產，孫德榮還特別強調這是少安一輩子也賺不到的金額。此外，孫德榮說道：「我身上至少資產有快3億，我想給誰就給誰，但我不想給我家人，因爲他們都有68坪的豪宅」，對此少安心動表示：「一次給3億喔？交給我，3億交給我」，影片曝光後引起粉絲熱烈討論，紛紛留言直呼：「我也想照顧孫總！」、「孫總缺乾兒子嗎？」事實上，孫德榮先前受訪時就有被問到為何財產不留給至親？他表示，自己曾包過百萬紅包給姪子的小孩，但當自己面臨膀胱鏡手術時，家人卻不聞不問。因此他決定不如領養個孩子，把財產留給合他心意的人，也剛好能完成自己「渴望有家」的心願。