8月初爆股災！景氣展望、股市樂觀指數雙降　買賣房意願也都跌

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國泰金控今（20）日公布今（2024）年8月國民經濟信心調查結果，受到美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，全球股市月初剛經歷股災，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落，加上國際股市震盪走低，投資人避險情緒也升溫，對於台股的樂觀指數大幅下降，而風險偏好指數亦走低，但仍維持在正值的樂觀區間。根據國泰金調查結果顯示，8月景氣現況樂觀指數大幅走低至3（7月21.1），展望樂觀指數同步下降至-3.2（7月12），大額消費意願指數降至11.3（7月14.8），耐久財消費意願指數則下滑至-8.3（7月-5.7）。此外，在房屋稅差別稅率2.0方案於2024年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至-44.8（7月-41.1），賣房意願指數小幅走低至11.2（7月11.7）。調查結果亦指出，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.09%（前月3.11%） ，仍有59%（前月60%）的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.57%（前月2.59%），有88%（前月88%）的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期也相對較高。也由於調查期間美國就業數據，且主要公司第二季財報遜於預期，令國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至5.3（7月29.7），而風險偏好指數則走低至19.4（7月24.9） ，但仍維持在正值的樂觀區間。國泰金這項調查是在2024年8月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4881份有效填答問卷。