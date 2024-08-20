柯文哲陷假帳風波！郭正亮見民眾黨最新民調：若現1情況就嚴重了

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台灣民意基金會19日公布最新政黨民調，民眾黨獲13.8%支持，相較於上月下跌2.2個百分點。對此，前立委郭正亮表示，「這個政治獻金，目前還沒有查出，帳跑到柯文哲口袋，除非柯文哲有私吞，這樣就非常嚴重了。」台灣民意基金會昨日公布政黨支持度最新民調，結果依序為民進黨34.2%、國民黨23.2%、民眾黨13.8%與時代力量1.3%。進一步分析，從年齡層看，民眾黨在全盛時期，20到44歲選民中獨占鰲頭，如今仍明顯領先民進黨與國民黨，但35歲以上就大大落後。其次，從教育背景看，柯文哲引以為傲的高學歷支持者，如今已面目全非，大學及以上教育程度者，依序為民進黨33%、國民黨32.8%、民眾黨24.3%。從職業背景看民眾黨長期以來獲都市白領階級歡迎，如今只能敬陪末座，風光不在，在高階白領人員方面，為民進黨34.6%、國民黨23.8%與民眾黨17.6%；基層白領人員部分，民進黨30.9%、國民黨19.7%與民眾黨19.4%。對此，郭正亮19日在節目《大新聞大爆卦》表示，「這個政治獻金，目前還沒有查出，帳跑到柯文哲口袋，所以這件事跟柯文哲就是用人不當、帳管的很差，所以一般人不會直接打向柯文哲，除非柯文哲有私吞，這樣就非常嚴重了。」郭正亮指出，民調若是做柯文哲還有沒有機會選總統會比較準，直言「沒有問最尖銳的問題、沒有直接扣住」，郭正亮也說，「而且都已經19日了，是後面才丟出一些荒唐的報帳，那種人家才會記得。」該民調訪問期間為本月12至14日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%、手機 30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。