《黑澀會》妖嬌奧運演出被酸「像牛肉場」！發聲道歉：針對我就好

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▲女星妖嬌從節目《我愛黑澀會》出道，後來以DJ Swallow的身分在娛樂圈活動，經常受邀到各大活動中表演，不久前也受到臺灣文化部邀請，前往法國巴黎文化奧運臺灣館演出。（圖／妖嬌IG）

▲妖嬌也透過影片表示：「對於不同的聲音跟評論，願意虛心接受並檢討自己，沒有讓台灣的特色表現出來，讓大家不舒服，非常抱歉。」（圖／妖嬌IG）

女星妖嬌從節目《我愛黑澀會》出道，後來以DJ Swallow的身分在娛樂圈活動，經常受邀到各大活動中表演，不久前也受到臺灣文化部邀請，前往法國巴黎文化奧運臺灣館演出。沒想到，妖嬌的表演片段卻被部分網友抨擊「覺得不舒服」、「好像牛肉場。」針對網友們的批評言論，妖嬌也在昨（19）日發出道歉影片，並坦言是自己準備得不夠充足，希望大家不要再去苛責任何的幕後人員和單位，引發關注。妖嬌看到自己在巴黎文化奧運臺灣館演出的片段被網友們抨擊後，她也在19日透過社群發聲表示：「希望大家別再抨擊巴黎文化奧運臺灣館的所有幕後人員和單位。我非常感謝文化部的邀請，但也讓你們失望了。」並坦言：「演出內容全是我一個人決定，演出內容我沒有準備與臺灣相關特色，是我的問題。」妖嬌也解釋：「我的初衷是我的音樂不分國界，我演出的氣氛感染每一位觀眾，台下台上互動的氛圍，我代表自由之聲，想法是把臺灣的熱情、善良以及自由呈現出來。」她也坦承可能是自己做得不夠充足，「非常的抱歉，感謝所有幫助過我的朋友們，以及支持我的大家，還有臺灣館長官主管所有人員，謝謝你們，辛苦了。」此外，妖嬌也透過影片表示：「對於不同的聲音跟評論，願意虛心接受並檢討自己，沒有讓台灣的特色表現出來，讓大家不舒服，非常抱歉。」妖嬌也向網友們喊話：「請大家針對我就好，別再過度評論任何一個組織、單位、團體，他們都是非常用心並努力專注在巴黎文化奧運臺灣館的內容上，是我個人的問題，跟大家說聲對不起。」