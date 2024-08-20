AI、機器人概念股發燙！維田連飆4根漲停　「這3檔」同步亮紅燈

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「Intelligent Asia 2024」（台北國際自動化工業大展）將於明（21）日開展，外傳輝達執行長黃仁勳將現身參與，機器人、智慧機械相關概念股因而成為近期盤面焦點。維田連飆4根漲停，今日同樣衝上漲停板的還有氣立、百德、大拓；磐儀、亞德客大漲逾8%，欣技、廣運、鴻準上漲5至7%，彬台、仁寶、智邦、致茂、廣達、艾訊、緯創、凌華、帆宣也都走揚。至於受到外媒關切的所羅門，則於平盤附近小幅震盪，穎漢跌近3%。除了機器人概念股扮演多頭指標，其他如AI族群、部分工業電腦等也亮紅，醫揚早盤強登漲停板，迎廣漲停後大開，盤中上漲8％以上；弘憶股也一度漲逾7%；有「AI妖股」之稱的慧友則在盤上震盪，早盤漲幅介於2至8%之間。本屆「Intelligent Asia」展出主題涵蓋工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、積層製造（3D列印）、雷射應用，以及流體傳動零組件等。1200家廠商使用近4500個攤位，知名企業包括機械手臂如FANUC、KUKA、安川電機，協作型機器人如優傲、達明、微星，工業電腦如研華、華碩、凌華，及AI應用與系統整合如台達電、廣運、西門子、所羅門等。美國股市昨（19）日全數走高，激勵台北股市今日開盤上漲55.44點、來到22464.07點，隨後上漲逾百點，收復季線關卡。權王台積電開盤上漲3元、來到976元，隨後翻黑下跌1元至972元位置；鴻海早盤漲4元至191元；聯發科開盤上漲10元、來到1270元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，開盤上漲0.48點、來到269.36點，日K連10紅，創4週以來新高。