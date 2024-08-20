啦啦隊倪暄腳長水泡險截肢！染超級細菌「挖爛肉保命」

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▲倪暄染上超級細菌，差點截肢。（圖／翻攝自YouTube《醫師好辣》）

前啦啦隊成員倪暄（林倪亘）自2022年12月退團後，近年轉戰綜藝領域，日前在節目《醫師好辣》中聊「疾病特性大解密」主題，她分享過去腳上曾經長過50元硬幣大小的水泡，原以為是蚊蟲叮咬，擦藥擦了兩週不但沒好轉，甚至傷口潰爛，後來切片檢查才發現是「超級細菌」，醫生更告誡嚴重要截肢甚至致命。倪暄在節目上分享，有天起床發現腳上長了50塊大小的水泡，周圍也被小水泡包圍，她沒多想，想說是蚊蟲叮咬，就去外傷診所包紮，沒想到兩週後，她的傷口發黑潰爛，雖然敷藥外層有長出新的皮膚，但裡面的病灶慘不忍睹。倪暄這才驚覺大事不妙，趕快到大醫院做檢查，前後醫生開了4種抗生素給她吃，都沒有用，從整形外科轉診到感染科，醫師替她做切片檢查，才發現是「抗藥性金黃色葡萄球菌」，倪暄說，「它本身是超級細菌，吃藥是擋不住的，後來醫生開了很後線的抗生素給我吃，結果還是不行，還引發蜂窩性組織炎，差一點要截肢。」主持人胡瓜好奇她最後是怎麼好的，倪暄秀出小腿，腳踝處明顯有一片疤痕，她說，後來是醫師把爛掉的肉都挖掉再縫合，再配合抗生素。