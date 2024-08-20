苗栗正妹人妻遭擄！惡煞當街押走拘禁30小時　討30萬債務4嫌落網

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本月18日，苗栗市一名28歲林姓人妻，當街遭2名黑衣惡煞擄走，警方獲報展開追查，19日晚間，警方循線逮捕一名嫌犯，另一名共犯自知難逃法網，將林女丟包在嘉義市區，林女脫困後驚魂未定，搭乘計程車順利返家。警方持續追查，於台北、新北再逮3嫌到案，初步釐清，疑似是林女玩線上賭博，積欠李姓債主30萬才遭擄走，全案持續偵辦中。據了解，林女於18日中午左右，前往苗栗市新東街某美容行做美甲，之後當街遭34歲李姓債主及共犯擄上車，之後押著林女一路南下嘉義，將其拘禁在某山區工寮，逼迫她歸還30萬賭債。警方獲報展開追查，陸續逮捕涉案嫌犯，並在林女被丟包安全返家後，循線逮捕李姓主嫌、高姓、楊姓和劉姓共犯，目前尚有1共犯在逃，全案依妨害自由、傷害和竊盜等罪嫌偵辦中。據悉，林女遭擄之前與丈夫吵架，雙方冷戰數日，案發當天，丈夫發現妻子未返家，情急之下自行調閱商家監視器畫面，發現妻子遭擄走，急忙報警處理。經了解案情，林女坦承玩線上賭博輸錢，積欠約30萬元債務，才遭債主當街擄走。