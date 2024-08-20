「柯文哲絕不貪錢」鍾東錦逆風相挺！回憶當年一事：他拉了我一把

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實疑雲，苗栗縣長鍾東錦昨（19）日晚間發聲力挺，直呼「我所知道的柯文哲，絕不貪錢」，更回憶當年轟動全國的雙刀會，也就是柯文哲力排眾議，帶著苗栗縣議會同事參訪台北大數據中心，「他拉了我一把，卻什麼也沒有要求」。鍾東錦昨晚發文回憶，第一次見柯文哲時，是在台北一處不起眼的辦公室，沒有氣派裝潢，沒有美酒佳釀，整個空蕩的房間，只有一張簡單的組合桌、六張椅。鍾東錦提到，那時他是全國電視媒體圍剿的對象，柯文哲是如日中天的政治明星，「他見我的風險很大，而我見他像是一個意外的驚喜。他說他們只接受小額捐款與法定的企業捐款額度，一切依法行政，並沒有開口跟我要一毛錢，更沒有交換任何政治利益，只是與我分享選戰策略，並且鼓勵我『不能以一個人的過去來衡量他的未來，誰沒有過去？』」鍾東錦也說，直到現在偶爾聯繫，對他的印象一直沒變。他聰明絕頂，卻不懂人情，甚至有點冷酷，有時候獨斷獨行，但他絕不是一個會貪汙的人，至少自己所認識的他，貪圖的只有政黨交替、台灣前行。轟動全國的雙刀會，也就是他力排眾議，帶著苗栗縣議會同事參訪台北大數據中心，這段過去直到現在，依然牽動著自己對苗栗走向智慧城市的藍圖規畫，在我人生最艱難的2022年，「他拉了我一把，卻什麼也沒有要求」。「樹大必有枯枝，民眾黨從一個小黨走到台灣第三大黨，即使是最新的團隊，也需要時時自我檢討，炮口對內。」鍾東錦說，他不會因為柯文哲如今落難就忘了過去，司法自會給人民解釋。有錯就認，有過就罰，確實執行黨內改革，不要忘了對台灣人民曾經的承諾「希望台灣，可以因為有你們而變得更好」，縱然分屬不同立場，但自己沒有忘記這句話，支持者也不會忘。