詹皇自律程度有多驚人？前湖人球員曝：提早3小時到球場還比他慢

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▲現年31歲的Quinn Cook，日前應明星中鋒「魔獸」Dwight Howard邀請，來到台灣參與亞洲巡迴賽（The Asian Tournament），並效力臺灣野馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)

▲ TAT台北野馬隊庫克（Quinn Cook）（右）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)

NBA美國職籃洛杉磯湖人當家球星「詹皇」LeBron James，儘管現年已經高齡39歲，但在場上的表現仍舊相當穩定，日前巴黎奧運他與Stephen Curry、Kevin Durant等明星球員聯手出擊的畫面，也令許多球迷如今難以忘懷。Quinn Cook稍早在Podcast節目上，分享自身過去效力騎士隊發展聯盟時，親眼見識到LeBron James的自律程度，「那時我開車抵達球場之後，我先享用我的早餐。在我吃了大概15分鐘後，當我出來時，我聽到有人在訓練的聲音，當時我對球場還不太熟悉，我走錯了方向，。這讓我大開眼界，我對他有了不同的敬意，儘管LeBron很有天賦，但他仍不斷在努力訓練。」Quinn Cook如此說到。Quinn Cook現年31歲，過去曾參加2015年NBA選秀會，最終遺憾落選，球員生涯後續是自騎士隊發展聯盟發跡，隨後並輾轉至獨行俠、鵜鶘、勇士、湖人、騎士等隊，生涯場均得到6.4分 、1.7籃板 、1.6助攻，並手握2枚NBA冠軍戒指。