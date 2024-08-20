詹皇自律程度有多驚人？前湖人球員曝：提早3小時到球場還比他慢

NBA美國職籃洛杉磯湖人當家球星「詹皇」LeBron James，儘管現年已經高齡39歲，但在場上的表現仍舊相當穩定，日前巴黎奧運他與Stephen Curry、Kevin Durant等明星球員聯手出擊的畫面，也令許多球迷如今難以忘懷。而身為NBA現今最年長球員，LeBron的自律程度可說是一般人難以想像，曾經與他一同並肩作戰的隊友Quinn Cook稍早就分享到，過去他已經提早3個小時到球場訓練，沒想到LeBron當時已經全身濕透了。
Cook昔日提早3小時到球場 沒想到LeBron已滿頭大汗
Quinn Cook稍早在Podcast節目上，分享自身過去效力騎士隊發展聯盟時，親眼見識到LeBron James的自律程度，「那時我開車抵達球場之後，我先享用我的早餐。在我吃了大概15分鐘後，當我出來時，我聽到有人在訓練的聲音，當時我對球場還不太熟悉，我走錯了方向，當我再次進到球場時，LeBron James已經全身濕透了。球隊正式訓練是在10點開始，我7點就已經提早3個小時到，沒想到LeBron那時已經滿頭大汗了。」
儘管已獲許多榮譽 Cook稱詹皇仍不斷努力訓練
「那是2015年的LeBron James，當時他已經獲得了4次例行賽MVP和2枚冠軍戒指，但他仍在努力訓練，就好像為了要擠進入球隊12人名單一樣。這讓我大開眼界，我對他有了不同的敬意，儘管LeBron很有天賦，但他仍不斷在努力訓練。」Quinn Cook如此說到。
Quinn Cook現年31歲，過去曾參加2015年NBA選秀會，最終遺憾落選，球員生涯後續是自騎士隊發展聯盟發跡，隨後並輾轉至獨行俠、鵜鶘、勇士、湖人、騎士等隊，生涯場均得到6.4分 、1.7籃板 、1.6助攻，並手握2枚NBA冠軍戒指。日前Cook也應前明星中鋒「魔獸」Dwight Howard邀請，來到台灣參與亞洲巡迴賽（The Asian Tournament），並效力於臺灣野馬。
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Quinn Cook稍早在Podcast節目上，分享自身過去效力騎士隊發展聯盟時，親眼見識到LeBron James的自律程度，「那時我開車抵達球場之後，我先享用我的早餐。在我吃了大概15分鐘後，當我出來時，我聽到有人在訓練的聲音，當時我對球場還不太熟悉，我走錯了方向，當我再次進到球場時，LeBron James已經全身濕透了。球隊正式訓練是在10點開始，我7點就已經提早3個小時到，沒想到LeBron那時已經滿頭大汗了。」
儘管已獲許多榮譽 Cook稱詹皇仍不斷努力訓練
「那是2015年的LeBron James，當時他已經獲得了4次例行賽MVP和2枚冠軍戒指，但他仍在努力訓練，就好像為了要擠進入球隊12人名單一樣。這讓我大開眼界，我對他有了不同的敬意，儘管LeBron很有天賦，但他仍不斷在努力訓練。」Quinn Cook如此說到。
Quinn Cook現年31歲，過去曾參加2015年NBA選秀會，最終遺憾落選，球員生涯後續是自騎士隊發展聯盟發跡，隨後並輾轉至獨行俠、鵜鶘、勇士、湖人、騎士等隊，生涯場均得到6.4分 、1.7籃板 、1.6助攻，並手握2枚NBA冠軍戒指。日前Cook也應前明星中鋒「魔獸」Dwight Howard邀請，來到台灣參與亞洲巡迴賽（The Asian Tournament），並效力於臺灣野馬。