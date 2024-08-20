李孟諺被自己人爆料？他籲賴清德處理好這人：否則還有未爆彈

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交通部長李孟諺19日遭爆料，與張姓「地下情婦」相戀10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，多張親密照片也被曝光，隨後李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰也准予辭職。對此，國民黨前立委陳學聖認為，爆料的極有可能是自己人，賴清德要怎麼處理現收押在牢的「前大阿哥」鄭文燦，會是重要指標風向，若沒調處好，「陳宗彥、李孟諺之後，一定還有新的未爆彈。」陳學聖19日在臉書發文表示，「從陳宗彥到李孟諺，賴清德可能知道自己要小心了！因為賴一定感覺到被盯上了！而且爆料的極有可能是自己人！」否則怎麽爆的都是陳年老案，都是跟著賴清德許多年，從地方一直到中央，是賴信得過的人。陳學聖指出，坦白說，以在野黨的能力，根本查不出這些風花雪月之事，除非是自己人，信得過，可以玩在一起，不然哪摸的那麼透。現接二連三報，有政治敏感度的人都知道，這不是陳宗彥被求處重刑，李孟諺閃電請辭就能化解，問題關鍵在賴清德如何化解黨內派系的不滿和疑慮。特別是現收押在牢的「前大阿哥」鄭文燦，賴清德要怎麽處理，這會是重要指標風向。陳學聖表示，若賴清德沒調處好，「請相信，陳宗彥、李孟諺之後，一定還有新的未爆彈。因為這是民進黨最擅長的！不然很多積案，怎可能拖那麽久，連司法、監察都酣睡了！」