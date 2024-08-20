免簽成犯罪搖籃？新加坡多個豪宅損失近1億元　共17名中國人犯案

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中國與新加坡從今年2月9日開放雙向互惠免簽後，新加坡的犯罪率激增，高級住宅區武吉知馬（Bukit Timah）近期傳出多起入室竊案，目前接獲10起報案，合計損失約385萬新幣（約新台幣9399萬元）的財物，警方發現嫌犯是「組織犯案」，鎖定的17名罪犯都是中國人。根據《亞洲衛視》，新加坡警方透露，這17人皆是透過短期免簽入境新加坡進行犯罪，其中3人在出境被捕並起訴，新加坡日前也公佈其餘14名逃犯的姓名和樣貌，並通知中國政府尋求協助。據悉，新加坡和中國從今年起雙向給予免簽優惠，允許公民可以旅遊、探親或商務名義，入境至多30天無須申請簽證。沒想到此一優惠除了帶來觀光客外，也吸引不少罪犯鑽漏洞，前往新加坡行竊犯案。根據星國警方公佈的資訊，他們目前已逮捕3名嫌犯：龍志華（Long Zhihua、音譯，38歲）、羅長昌（Luo Changchang，43歲）與吳金興（Wu Jinxing），三人目前都已經被起訴。而新加坡警方公告的14名離境嫌犯，單從長相和姓氏來看，不少人之間很可能有親戚關係或甚至是兄弟檔。其中七月被逮捕的吳金興，身上被查出竊取總值18萬新幣（約新台幣439萬元）的現金與奢侈品，包含7.5萬新幣（約新台幣180萬元）的柏金包（Hermes Birkin）、3萬新幣（約新台幣73.2萬元）的積家（Jaeger-LeCoultre）名表與歐米茄經典腕錶。中國媒體《財新網》19日的報導中指出，這群前往海外行竊的組織，很可能與先前在香港，犯下多起山頂豪宅竊案的「廣西韋家幫」有關。這是一群來自廣西東蘭縣的竊賊組織，因為成員大多姓韋得名，他們都受過訓練，每次前往海外行竊，都是採取閃電作戰，短時間多點進行後立即撤離。