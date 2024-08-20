中秋國道6大疏運措施搶先看　前一週末交通量預估將增

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本次中秋節(9月17日，週二)為單一假日，考量中秋節與前一週六日(9月14日、15日)及中秋節僅間隔一日上班日，高公局表示，謹慎因應節前之週六日及中秋節當日車潮，預估中秋節前之週六日較一般假日平均高，約108~110 mvk(百萬車公里)；另中秋節當日亦有較高交通量，約100mvk。高公局研判，該週六日主要為返鄉及旅遊旅次，週一則包括上班車流，中秋節當日主要為旅遊及收假旅次。為維持國道合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關應變計畫及規劃以下交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整相關措施：113年9月14日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。113年9月15日，15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。113年9月14日、15日及17日，採單一費率收費(即打75折，無20公里免費)。現有開放路肩措施照常實施，另視車流狀況實施機動開放路肩。假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。113年9月14日、15日及17日，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。高公局表示，中秋節前一週六日及中秋節當天用路人如要出門，建議儘量搭乘公共運輸。自行開車之用路人請提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。最後，提醒用路人行駛國道時切勿疲勞、分心駕駛，不超速、不酒駕，以維行車安全及順暢。