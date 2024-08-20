曾之喬甜曬孕照老公辰亦儒0反應　惹粉絲批：更像跟兄弟結婚！

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▲15日曾之喬所發布的兩人合照中沒有任何親密動作，甚至連牽手都沒有，辰亦儒只在留言區寫下短短38字報喜。（圖／曾之喬IG）

▲辰亦儒、曾之喬公布懷孕後，男方僅在曾之喬的貼文下發布短短的留言，目前仍未在其他平台對此表態（圖／曾之喬 IG）

▲曾之喬（右）與辰亦儒（左）在婚前就被拍過一起出遊，但兩人幾乎未曾高調放閃。（圖／翻攝曾之喬IG）

藝人曾之喬、辰亦儒低調秘戀10年，於2020年年初宣布結婚。結婚4年的兩人終於在本月15日宣布迎來第一個孩子，曾之喬興奮地在社群平台上寫下當媽的喜悅外，還曬出超音波照片。但同樣升格人父的辰亦儒雖然有在貼文下留言，卻始終未發文表態，社交平台版面上與藝人好友們的照片甚至比妻子曾之喬多，讓曾之喬粉絲忍不住吐槽：「辰亦儒看起來更像跟兄弟們結婚」、「和郭品超的照片都比和老婆曾之喬還多」同時也掀起兩派不同觀點的熱議。15日曾之喬所發布的兩人合照中，只見女方拿著超音波照片與辰亦儒靠在一起大笑，但沒有任何親密動作，甚至連牽手都沒有，引來不少粉絲吐槽：「他們真的是夫妻嗎？」、「兩人起來向好陌生好尷尬」。對此，也有人認為曾之喬與辰亦儒算上結婚，都已經在一起將近15年，這樣不僅正常甚至還比其他夫妻感情更好。最令人疑惑的便是辰亦儒即使是去看櫻花、與好友郭品超、汪東城出遊都會PO文，但這次有寶寶這麼大的事為何卻沒有反應，只在留言區寫下短短38字報喜。日前曾之喬登上綜藝節目《女人我最大時》時，也分享過與辰亦儒的戀愛細節，表示夫妻倆除了大吵架外，交往相戀10年以來兩人每晚都是牽手睡覺，即使夫妻倆如今分別兩岸各自發展事業，但感情依然甜蜜穩定。不過兩人愛情長跑14年，無論婚前婚後雙方都相當低調，15日剛宣布懷孕時「曾之喬官宣懷孕」的詞條也衝上熱搜，雖然祝福不少，但更多人卻是震驚這兩人居然是夫妻，足見曾之喬、辰亦儒十分注重感情隱私。早在2009年，曾之喬與辰亦儒兩人因拍攝電視劇《愛似百匯》結緣相戀，即使交往兩年後有過短暫的分手，但意識到自己想要什麼的辰亦儒決心再次追回曾之喬，歷經風雨重新復合後的兩人更加珍惜彼此，最終決定在交往第10年邁向人生中下一個階段。