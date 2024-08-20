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川普暗指林郁婷變性！趙少康批賴清德政府靜悄悄　只會蹭體育選手

記者何哲欣／台北報導

川普在賓州競選活動中暗諷巴黎奧運拳擊金牌林郁婷是變性人，林郁婷以「用愛去包容一切」霸氣回應。（圖／總統府提供）
川普在賓州競選活動中暗諷巴黎奧運拳擊金牌林郁婷是變性人，林郁婷以「用愛去包容一切」霸氣回應。（圖／總統府提供）
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前在造勢活動上談到巴黎奧運，竟說有2名變性人參加了拳擊比賽，這對女性來說是極大的侮辱。他說會把男人趕出女性運動。川普未指名道姓，但很明顯是影射我金牌拳擊女將林郁婷及阿爾及利亞女拳手凱利夫（ImaneKhelif）。中廣前董事長趙少康批民進黨政府一片靜悄悄，面對美國就是隻軟腳蝦，只會喪權辱國。

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趙少康在臉書說，川普亂講話習慣了，跟民進黨凡事牽扯「抗中保台」一樣，川普極盡挑動美國人的民族主義之能事，內政、經濟、外交都靠民族主義走偏鋒，激起群眾情緒來騙取選票。面對川普的胡言亂語，外交部、行政院長卓榮泰跟總統賴清德到現在一片靜悄悄。

趙少康諷，民進黨政治人物的專長就是蹭體育選手，奧運期間，賴清德在臉書發了24篇文章蹭選手，甚至還換了臉書banner，奧運落幕後，他邀請選手到總統府、舉辦大遊行，還有各種「口頭致敬」。

但趙少康不滿，當選手在國際間受到不公平待遇，民進黨政府的作法是取消林郁婷去年3月世界錦標賽銅牌的國光獎章跟90萬獎金，對川普的錯誤說法，官方也沒有在第一時間加以駁斥，可能導致積非成是。賴清德要蹭選手可以，但要先有總統的樣子，以實際行動保護好我們的選手，當選手們的後盾。



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