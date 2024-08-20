名家論壇》蕭徐行／國民黨要靠自己努力　不應依賴柯文哲成敗

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴鬧得沸沸揚揚。根據最新民調，獻金案之亂，雖然重創白色陣營，並造成黨內互鬥，對於民眾黨是否還有明天，結果發現，仍有13.8%國人支持民眾黨。而象徵政黨好感度的感情溫度則出現劇烈變化，有好感者大幅減少14.7％、約300萬人，反感者大幅增加11.3％、約220萬人，亦即年初總統大選投票支持柯P的民眾，已大多數的對他不滿，民眾黨已明顯陷入民意的冰風暴。可預期，近來諸多政治弊案只要繼續延燒或是直接衝擊到柯文哲家族，民眾黨將面臨政黨存續大挑戰。民眾黨的政治危機，也引起了國民黨內對白色力量的和戰爭議，有主張不能讓民眾黨倒台者，認為民眾黨式微，年輕選票會多往綠營移動，反增加國民黨壓力；有反對與白營合作者，則多奠基於總統大選時，白營的反覆無常與鴨霸態度，甚至引郭台銘以壓制藍營的不滿。無論未來白營能否繼續占有一席之地或是還會繼續有下次的藍白合，重點是國民黨在未來四年怎麼提出能說服多數選民的政見與說法，如果還是繼續現在已被多數選民質疑的政策政綱，國民黨真能反超民進黨嗎？日本學者小笠原欣幸指出，政治獻金風波終結柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰，台灣政治可能重返傳統的兩大政黨對決局面。國民黨應該設想，再面臨藍綠對決局勢時，國民黨有可能拿下百分之五十的選票嗎，別忘了在藍白分裂下，賴清德固守了綠營基本的百分之四十門檻，再三年半後，賴清德的選票會比現在更少嗎？可惜這半年來，國民黨除了搞了個民眾沒啥興趣的國會改革案以及近期努力「固樑」外，原先要推的組織改革不知在賣甚麼藥，也沒看到有甚麼亮眼的政策與主張，國會休會了也是全黨放暑假，連幾位戰將型立委也不再砲聲隆隆，沒有記取恥辱，追求突破的精神，只要民進黨繼續占有民意最大塊，這樣下去有沒有民眾黨存在，對於國民黨的發展有何差別嗎？國民黨在外界被提及的負面形象不外：百年政黨徹底老化，形象給人老態龍鍾；年輕選民不願意接受老化的國民黨，尤其沒有背景關係的民眾認為加入國民黨不會有前途；政黨對於民眾需要反應太慢；政黨理念趕不上時代現狀，不為社會大眾所接受；政黨習於內鬨，讓民眾觀感不佳；此外，國民黨親中形象太深，九二共識無法說服多數台灣民眾接受，兩岸政策與世界潮流格格不入，卻又不知如何調整政策理念。國民黨在三個黨中的支持狀況就如最新民調顯示，即使獻金疑雲重創柯文哲，民眾黨在20-35歲年輕族群仍獨佔鰲頭；35歲以上則由民進黨領先，這與過往年長選民較偏向國民黨的情勢已有所不同。過去民眾黨長期在高教育程度者中獨領風騷，現已面目全非。舉例而言，大學及以上教育程度者，33%民進黨，24.3%民眾黨，16.4%國民黨，國民黨也顯然落後。在親中形象上，民眾多認為國民黨「中國情結」印象太深，相較於其他政黨都有「愛台灣」標籤，對於藍營未來擴大支持較為不利。馬英九執政時期推動的「九二共識」，在美國積極與中國「共好」時代，成為當時兩岸交往的主幹；然而，兩岸親善的觀點受到美國對中國態度轉變而開始扭轉，親中在國際間的意涵也由正面轉為負面。目前有40%泛綠民眾堅定支持民進黨，這是賴清德的基本盤；但是不支持賴清德的民眾也有不少民眾並不支持「九二共識」，以及支持「兩岸互不隸屬」的兩岸觀，這在「天然台」的青年族群中日益明顯，尤其現今75歲以下的台灣人都不曾受到中共統治，自然對於兩岸同屬一中的觀點興趣缺缺，這些支持者多投入白色陣營，並不支持國民黨的論述。面對民進黨幾乎獨佔「愛台灣」的立場，國民黨則被認為是親中的政黨，如何調整與作為，考驗著國民黨的智慧；尤其國內有六成以上的民眾認同「兩岸互不隸屬」的概念，這也是國民黨屢屢避而不談的重點問題。可是，這個議題與「九二共識」不加以調整，藍軍要在總統大選中重新執政就有很大的阻礙。國民黨如不能在各項政策展現令人耳目一新的內涵，就算2028年柯P願意藍白合也無法說服年輕的白營選民願意「相忍為國」，放棄執著轉而支持國民黨。如果國民黨不好好的自我修理，重新調整，柯P再好再壞，得力的只是民進黨不是藍營。●作者：蕭徐行／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com