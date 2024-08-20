開學兒童智慧錶資費選擇！通訊行最低169元　遠傳網路門市更便宜

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▲傑昇通信開學迎新優惠方案，三大電信輕量吃到飽最低169元。（圖／官方提供）

▲小米智慧兒童手錶功能相對較少，但只需要1995元即可入手。（圖／記者周淑萍攝）

開學季來臨，小一新生即將報到，遠傳推出兒童定位手錶，具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，搭配月付399元方案，手錶0元。此外，傑昇通信提供目前三大電信中華電信、台灣大哥大、遠傳電信，網路輕量吃到飽資費方案，最低169元起。遠傳網路門市低調推出149元低資費，享2GB 4G網路用量，超過後改為1Mbps 吃到飽，通話部分網內免費，但網外、市話都以秒計費。新學期全面展開，連鎖通訊門市傑昇通信推出多款學生小資族群適用的4G超低資費方案，目前觀察「中華電信小資4G限速吃到飽」方案最熱門，原本月付199元的資費，現在只要169元，綁約36個月，可享1GB的網路流量，超過降速為128Kbps，但對於一般上網需求已足夠；網內還送20分鐘免費，再額外贈送網外及市話合併計算20分鐘。遠傳電信及台灣大哥大，也都有推出「迎開學4G輕速吃到飽」方案，傑昇通信提到，申辦遠傳電信及台灣大哥大原資費月繳388元，綁約30個月，就能享有前半年4G上網全速吃到飽，優惠折扣金額3000元，換算下來一個月再便宜100元，月租費只剩288元；不一樣的地方在於，第七個月起，則依照各家業者規定降速，量到降速128kbps，但仍能繼續使用。於傑昇通信申辦「迎開學4G輕速吃到飽」方案，遠傳電信送網內30分鐘，每通前3分鐘免費通話，網外送30分鐘，市話送40分鐘；台灣大哥大則是網內互打免費、網外送35分鐘、市話額外計費。針對開學，遠傳推出「兒童定位手錶」具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，新推出的寶可夢皮卡丘兒童定位錶禮盒，內含360兒童手錶F2+皮卡丘快拆錶帶+皮卡丘經典保護套，搭配月付399元方案，0元就可把手錶和寶可夢超值好禮一起帶回家。遠傳360兒童手錶F2，通過NCC認證、BSMI電池認證，還特別設計了過熱保護機制，加入全繁體中文介面、支援注音輸入及Google在地化圖資。家長手機下載專屬APP，就可隨時查看孩子的位置、設定安全區域。一旦孩子超出安全範圍，家長會立即收到警示通知。此外遠傳也提供平價入門款小米智慧兒童手錶，搭配月付199元資費方案，手錶可直接０元帶走，如果已經有門號，就可以直接單買手錶售價1995元，資費還有更低的，遠傳網路門市限定資費月付149元，提供4G 流量 2GB，量到後改為1Mbps 吃到飽，1Mbps已經足夠用來傳送文字，網內免費，網外、市話每秒 0.03元。