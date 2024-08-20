藍鳥戰績差成美東爐主！資深先發曝關鍵：沒簽下大谷翔平也無備案

MLB美國職棒多倫多藍鳥上個賽季在例行賽拿到89勝73敗的戰績，本季到目前為止戰績卻不理想，目前以58勝67敗位居美聯東區爐主，資深先發投手Chris Bassitt稍早則在節目上，點出藍鳥本季戰績不佳的原因。Bassitt認為休賽季球隊沒能成功網羅日籍球星大谷翔平，以及欠缺其他備案等等，都是如今表現不理想的關鍵因素。
藍鳥本賽季表現不理想 目前為美東爐主
多倫多藍鳥上個賽季表現不俗，例行賽最終繳出89勝73敗的成績，在美聯外卡排行第3，但球隊隨後在外卡系列賽上，卻連2戰皆不敵美聯中區冠軍雙城隊，也無緣捧起隊史第3座冠軍。而今年藍鳥隊的表現則是相當不理想，目前58勝67敗的戰績位居美東爐主，已落後給美東龍頭洋基多達15場勝差，大概率也無緣今年的季後賽。
藍鳥資深投手稱沒能簽下大谷 與無備案是表現差關鍵
而現年35歲的藍鳥資深投手Chris Bassitt，稍早則在《The Chris Rose Rotation》節目上表示，「我們休賽季把7億美元，都放在大谷翔平這同一個籃子裡，最後卻沒能夠成功得到他，這就是職業棒球的現實。我認為球隊沒有試著轉向追尋另外一位明星球員，也是本季表現不理想的原因之一。」
Chris Bassitt隨後也坦言，在現今的棒球生態中，球隊需要擁有3到4名超級巨星，才能夠有更好的表現，「看看那些表現相當出色的球隊，他們不是只靠1名超級巨星，而是擁有3到4名球星在打拼。這就是這項運動現今的本質，不管是先發投手或是牛棚投手的配置皆是如此。」
Bassitt最後在節目上也補充到，「如果球隊的打線中只有1、2名強打者，那麼不管這名球員有多厲害，你的球隊都不可能變得最為強大的球隊，至少就我來說我認為這是不可能的。」
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多倫多藍鳥上個賽季表現不俗，例行賽最終繳出89勝73敗的成績，在美聯外卡排行第3，但球隊隨後在外卡系列賽上，卻連2戰皆不敵美聯中區冠軍雙城隊，也無緣捧起隊史第3座冠軍。而今年藍鳥隊的表現則是相當不理想，目前58勝67敗的戰績位居美東爐主，已落後給美東龍頭洋基多達15場勝差，大概率也無緣今年的季後賽。
藍鳥資深投手稱沒能簽下大谷 與無備案是表現差關鍵
而現年35歲的藍鳥資深投手Chris Bassitt，稍早則在《The Chris Rose Rotation》節目上表示，「我們休賽季把7億美元，都放在大谷翔平這同一個籃子裡，最後卻沒能夠成功得到他，這就是職業棒球的現實。我認為球隊沒有試著轉向追尋另外一位明星球員，也是本季表現不理想的原因之一。」
Chris Bassitt隨後也坦言，在現今的棒球生態中，球隊需要擁有3到4名超級巨星，才能夠有更好的表現，「看看那些表現相當出色的球隊，他們不是只靠1名超級巨星，而是擁有3到4名球星在打拼。這就是這項運動現今的本質，不管是先發投手或是牛棚投手的配置皆是如此。」
Bassitt最後在節目上也補充到，「如果球隊的打線中只有1、2名強打者，那麼不管這名球員有多厲害，你的球隊都不可能變得最為強大的球隊，至少就我來說我認為這是不可能的。」