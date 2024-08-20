藍鳥戰績差成美東爐主！資深先發曝關鍵：沒簽下大谷翔平也無備案

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MLB美國職棒多倫多藍鳥上個賽季在例行賽拿到89勝73敗的戰績，本季到目前為止戰績卻不理想，目前以58勝67敗位居美聯東區爐主，多倫多藍鳥上個賽季表現不俗，例行賽最終繳出89勝73敗的成績，在美聯外卡排行第3，但球隊隨後在外卡系列賽上，卻連2戰皆不敵美聯中區冠軍雙城隊，也無緣捧起隊史第3座冠軍。而現年35歲的藍鳥資深投手Chris Bassitt，稍早則在《The Chris Rose Rotation》節目上表示，「我認為球隊沒有試著轉向追尋另外一位明星球員，也是本季表現不理想的原因之一。」Chris Bassitt隨後也坦言，在現今的棒球生態中，球隊需要擁有3到4名超級巨星，才能夠有更好的表現，「這就是這項運動現今的本質，不管是先發投手或是牛棚投手的配置皆是如此。」Bassitt最後在節目上也補充到，「，至少就我來說我認為這是不可能的。」