罷樑團體喊「1200月票」是綠政績！國民黨曬時間軸打臉：歪曲事實

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基隆市長謝國樑罷免案戰場延燒，日前桃園市長張善政到基隆時，提及「1200月票」北北基桃聲合作效果好，遭發動罷免謝國樑的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉駁斥，稱「拍板執行的是政院」。對此，國民黨曬出時間軸打臉，早在2022年10月張善政、謝國樑就提出要推動整合北北基桃的大眾運輸月票系統，民進黨11月才宣布跟進政策。張善政上週末到基隆市行銷桃園黑毛豬產品時，提及他和謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜在很多市政建設搭配，效果非常好，「1200月票」就是民眾非常歡迎的一項，希望合作的機會管道能夠繼續下去。卻遭李晏蓉駁斥，1200月票政策首提的是當時競選北北基桃市長的民進黨候選人陳時中、林佳龍、蔡適應和鄭運鵬，拍板執行的是政院，「與你們兩位一點關係都沒有」。對此，國民黨直言，根本是罔顧歷史事實，如同小說《1984》，難道罷樑團體要當基隆的「真理部」，根據民進黨的宣傳需要，把北海岸的「錯誤記憶」修正回來嗎？國民黨曬出時間軸打臉，首先，在2022年10月，時任桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑出席立法院公聽會，推動整合北北基桃的大眾運輸月票系統，希望能夠讓整個大北部地區之間的交通更加便利，讓人民就業、就學能無後顧之憂。國民黨續指，眼看國民黨候選人民調支持度一路走高，民進黨可能是感到危機感，在11月才宣布跟進政策，期望拉抬候選人的好感度，然而執政四年來對此議題來毫無作為，直到選舉才慌忙跟單，在意的完全不是人民的生活，而是選舉的成敗。國民黨直言，前有民進黨議員將服務處變為連署站，「老大哥」直接不演了下場打擊異己，後有罷樑團體顛倒黑白，配合民進黨宣傳歪曲事實，罷樑行動簡直就是政治鬥爭。「基隆人1013一定要挺身而出，一起不同意罷免，挺善樑、反惡罷！」