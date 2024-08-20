百萬YTR魚乾合體日網紅「認證撞臉」！展榮大驚：我以為是雙胞胎

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▲YouTuber魚乾（右）19日透過社群發文曬出自己跟網紅Mana（左）的合照，並在貼文中寫道：「我很少覺得自己長得像誰，直到我遇見Mana...」，掀起網友熱議。（圖／魚乾IG）

▲▼許多網友看到魚乾（右）跟Mana（左）一系列的合照之後，都紛紛留言表示：「也太像了吧」、「根本一模一樣」、「到底是魚乾的多重宇宙，還是Mana的多重宇宙。」（圖／魚乾IG）

百萬YouTuber魚乾以拍攝旅遊、美食、開箱等生活類內容走紅，頻道累積破百萬訂閱，她甚至還跨足音樂圈，至今已發行多首單曲，獲得許多粉絲的喜愛與支持。魚乾在昨（19）日透過社群曬出自己跟另一位網紅Mana的合照，親自認證兩人真的長得超像，一系列的撞臉照片吸引大批網友關注，不少網紅朋友看了也紛紛留言表示：「天啊，我以為雙胞胎」、「第二張根本影武者。」YouTuber魚乾19日透過社群發文曬出自己跟網紅Mana的合照，並在貼文中寫道：「我很少覺得自己長得像誰，直到我遇見Mana...」，並透露兩人最近合作拍攝了新影片，要粉絲們趕緊看片支持一下她們兩人的夢幻連動。沒想到，許多網友看到魚乾跟Mana一系列的合照之後，都紛紛留言表示：「也太像了吧」、「你終於學會影分身了」、「解鎖成就：我有一個姐妹」、「根本一模一樣」、「到底是魚乾的多重宇宙，還是Mana的多重宇宙」、「天啊好恐怖！神韻真的有夠像，被嚇到了啦」、「太像了吧！確定不是失散多年的姐妹嗎？」而Mana本人也現身在留言區表示：「自己都認不出來我是哪個。」Mana也在自己的IG發文寫道：「你們覺得我們很像嗎？我們雙胞胎姊妹一起拍影片。」承認自己也覺得跟魚乾長得很像，十分逗趣可愛。而網紅團體這群人的展榮也留言驚呼：「天啊，我以為是雙胞胎。」董仔則是稱讚兩人：「都好可愛。」網紅胡子也驚訝表示：「第二張根本影武者！」大家都對於兩人長超像感到非常震驚。