愛犬Maru離世　蔡英文：謝謝你來到我的生命中

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前總統蔡英文今日於社群平台發文，提及自己過去領養三隻退役導盲犬，其中Bella在去年9月離開了，而常常隱形在照片裡的黑狗Maru，也在昨天一起當天使了，她感謝Maru來到她生命中相伴多年，現在跟Bella在一起，自己也就不會這麼擔心了，「一路上好好走，我會一直記得你。」蔡英文說，前幾天是國際流浪狗日，她要謝謝在台灣每一個角落，收養、照顧流浪動物的朋友們，謝謝各位給予毛小孩們一個家。而大家都知道，她領養了三隻退役導盲犬，Bella在去年9月離開了，而常常隱形在照片裡的黑狗Maru，也在昨天去跟Bella一起當天使了。蔡英文表示，前陣子自己才幫Maru過16歲生日。堅強的Maru，儘管年邁、身體機能退化，卻仍然努力撐到離開的時候，留下令人難忘的身影。面對即將離去的家人，相信沒有任何一個人能做好準備，唯一能做好準備的事，就是向他們好好道別，期待有緣再次相遇。最後蔡英文表示，謝謝Maru來到她的生命中，相伴多年，現在跟Bella在一起，自己也就不會這麼擔心了，「Maru一路上好好走，我會一直記得你。」