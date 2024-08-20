影／大谷翔平睽違21場首打席敲安！被牽制差點「憤死」一壘好危險

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美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（20）日出戰西雅圖水手，日籍二刀流好手大谷翔平今天擔任一棒、指定打擊，大大谷昨日敲出本季第39轟，單場3打數2安打，還有1轟，大谷目前累積39轟、37次盜壘，很有機會在今天就達成40轟、40盜的紀錄。大谷在今天首打席面對水手先發投手Bryan Woo，首打席都是速球系的球種處理他，沒想到第五球偏高伸卡球，被大谷技巧性地擊出左外野安打上壘。