影／大谷翔平睽違21場首打席敲安！被牽制差點「憤死」一壘好危險

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（20）日出戰西雅圖水手，日籍二刀流好手大谷翔平今天擔任一棒、指定打擊，大谷抓到第五球敲出左外野反方向安打，連續3場敲安，也是他暌違21場在首打席敲安，近況很好，有機會近期就完成「40轟、40盜」的個人里程碑。不過大谷嘗試要盜壘卻被抓到，還好他奮力撲壘，才避免被觸殺出局。
大谷盜壘時機被抓到 睽違21場敲首打席安打
大谷昨日敲出本季第39轟，單場3打數2安打，還有1轟，大谷目前累積39轟、37次盜壘，很有機會在今天就達成40轟、40盜的紀錄。
大谷在今天首打席面對水手先發投手Bryan Woo，首打席都是速球系的球種處理他，沒想到第五球偏高伸卡球，被大谷技巧性地擊出左外野安打上壘。
沒想到Teoscar Hernández上場打擊，大谷上壘後被牽制，但他已經衝出去，卻來不及回到一壘，在被夾殺過程中，大谷竟然神奇回到一壘，他也露出十分尷尬的表情。
大谷目前39轟、37次盜壘，若是8月中達成將是大聯盟「史上最快」紀錄，日本球員史上第一，大聯盟史上第六人。
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大谷昨日敲出本季第39轟，單場3打數2安打，還有1轟，大谷目前累積39轟、37次盜壘，很有機會在今天就達成40轟、40盜的紀錄。
大谷在今天首打席面對水手先發投手Bryan Woo，首打席都是速球系的球種處理他，沒想到第五球偏高伸卡球，被大谷技巧性地擊出左外野安打上壘。
沒想到Teoscar Hernández上場打擊，大谷上壘後被牽制，但他已經衝出去，卻來不及回到一壘，在被夾殺過程中，大谷竟然神奇回到一壘，他也露出十分尷尬的表情。
大谷目前39轟、37次盜壘，若是8月中達成將是大聯盟「史上最快」紀錄，日本球員史上第一，大聯盟史上第六人。