張善政撤銷SRF電廠進駐　議員讚：梁靜茹給的勇氣！這樣幹就對了

桃園市政府日前撤銷3家固體再生燃料（SRF）的進駐案，被解讀是地方槓上中央，市長張善政解釋，是因當初通過SRF入園許可的過程曲折，有許多程序不正義，因此市府廢止這些扭曲的程序，希望以該有的程序再走一遍。國民黨桃園市議員詹江村稱讚張善政，這樣幹就對了。
詹江村在臉書稱讚張善政，「是梁靜茹給你的勇氣嗎？桃園史上第一位市長，建商弄壞公共設施不修，敢直接勒令停工！張善政你是我的偶像！這樣幹就對了啦！就算得罪所有建商，也應該以全民安全為第一，你是桃園史上，第一位不計選票的地方首長。日久見人心，我相信桃園市民會愛上你的。」
詹江村說，所謂的SRF公司，就是向國外或國內其他縣市，引進垃圾，再壓縮成棒狀，然後放進去焚化爐燃燒發電。「暴利他們拿走了，燒出來的戴奧辛跟有毒氣體，卻都是用我們桃園人的肺去過濾。還好張善政不向財團低頭，不向民進黨中央低頭，撤銷SRF電廠進駐桃園。」
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詹江村說，所謂的SRF公司，就是向國外或國內其他縣市，引進垃圾，再壓縮成棒狀，然後放進去焚化爐燃燒發電。「暴利他們拿走了，燒出來的戴奧辛跟有毒氣體，卻都是用我們桃園人的肺去過濾。還好張善政不向財團低頭，不向民進黨中央低頭，撤銷SRF電廠進駐桃園。」