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黃珊珊過關了？他分析民眾黨未來：柯文哲被架空　藍白會越走越遠

記者何哲欣／台北報導

▲柯文哲政治獻金帳目不清，時任競選總幹事黃珊珊被點名負責。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
▲柯文哲政治獻金帳目不清，時任競選總幹事黃珊珊被點名負責。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，時任柯文哲競選總幹事的立委黃珊珊被點名要負責。民眾黨中評會今（20）日下午再開會，邀黃珊珊等人說明。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑接受專訪說，柯文哲在關鍵時刻無法處理黃珊珊，未來也不會處理，兩人會綁在一起，黃珊珊可說已經過關了。

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蕭旭岑接受黃揚明廣播節目《嗆新聞》專訪時指出，政治獻金案雖然是民眾黨家務事，但他幾天前就說過，柯文哲這幾年重用黃珊珊，就是最大的政治錯誤，不只讓藍白合破局，現在又出這麼大紕漏，但柯文哲還是指派黃珊珊主責善後小組，這代表柯文哲沒辦法處理黃珊珊。

蕭旭岑說，黃珊珊的政治光譜本來就有問題，因哥哥黃曙光的關係，與綠營友好，之前還被說是小英（前總統蔡英文）女孩，在民眾黨壯大的過程中扮演破壞性角色，未來若繼續讓黃珊珊繼續主導民眾黨方向，不只柯文哲的政治動能會被架空，藍白在國會合作上也會慢慢偏離。

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