飼主要注意！農業部檢驗156件寵物食品　「這4款」不合格

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為了把關寵物食安，農業部19日公布第2季寵物食品衛生安全監控及稽查結果，抽查156件寵物食品，有4件不合格，包含沙門氏桿菌陽性，重金屬汞、重金屬總砷含量超標等，已下架或封存產品，並將依法裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。近期有不少飼主反映貓吃了某款寵物零食後，出現生病、甚至死亡的情況。為了把關寵物食品安全，農業部今年起擴大寵物食品抽檢驗數，並增加高風險寵物食品業者專案稽查。其中，6月加強高風險寵物食品業者專案稽查，共抽驗156件寵物食品，包含犬專用32件、貓專用82件、犬貓共用42件，其中有4件產品不合格。農業部表示，不合格的4件寵物食品，分別是弘澤有限公司生產的「雞肉泥（生食）」、寵多福寵物用品有限公司委製的「香酥脆管」、毛小三手作坊委製的「香酥鯊魚骨」、貓侍股份有限公司委製之「貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁」，製造日期落在去年12月到今年6月間，檢出沙門氏桿菌陽性，或是重金屬總砷含量、重金屬汞含量超標。農業部表示，所轄縣市政府動物保護主管機關都在接獲檢驗結果後已做調查，並依據動物保護法第23條之2規定，封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架商品，並依照動保法第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。此外，飼主若質疑犬貓因此健康受損，可向業者提起民事求償。農業部表示，目前動保法未對寵物食品工廠環境加以規範，而屢次生產不合格產品的寵物食品工廠，也只能針對產品本身開罰。對此，已規劃研擬「寵物食品專法」，將對寵物食品工廠生產環境予以規範，未來生產寵物食品工廠，都必須取得登記證或許可證，屢次違規者，最重廢除證照行政處分，相關草案預計最快9月預告。