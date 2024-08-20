蘋果iPhone 16發表會連「邀請函」都保不住嗎！外媒曝光日期

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲爆料者「Majin Bu」在X平台貼出疑似蘋果9月發表會的邀請函，整體確實很有蘋果邀請函的風格，但並未被證實。（圖／翻攝Majin Bu X）

眾所矚目的蘋果發表會即將在下月登場，iPhone 16系列會如期亮相，但截至目前為止蘋果官方都尚未發送發表會的邀請函，然而爆料大神「Majin Bu」已經開始發動，近日在X社群平台貼出疑似蘋果9月發表會的邀請函，圖中有蘋果的招牌Logo，下方還寫著「Ready、Set、Capture」，日期則為目前網傳最有可能的發表會時間9月10日上午10時，至於真實性如何，應該這兩週就能驗證了。蘋果發表會今年預計會發表iPhone 16系列，目前官方尚未釋出秋季發表會邀請函，但外界都在猜會選在哪一天？照慣例，蘋果可能會選在9月第二個星期二，也就是9月10日，換算台灣時間則會落在9月11日凌晨。而近日有爆料者「Majin Bu」在X平台貼出疑似蘋果9月發表會的邀請函，貼文寫道，「據一位不願透露姓名的消息人士透露，蘋果將於 2024年9月10日舉行 iPhone 16 發表會，且這應該是邀請函的封面」圖片整體確實很有蘋果邀請函的風格，顏色採用外傳古銅金新色，附上蘋果招牌Logo，下方還寫著「Ready、Set、Capture」的宣傳語，地點為賈伯斯劇院。雖然目前無法證實邀請函的真實性，但9月10日這天似乎可能性相當高。因為知名分析師透露「蘋果位於洛杉磯的最新分店預計將於9月16日那周開幕」，隱藏著蘋果的一系列慣例，開賣會當周五開放預購、下一週五開賣，如此一來就和洛杉磯新分店的開幕日期吻合。📍9月10日發表會（台灣時間9月11日凌晨1點）📍9月13日預購📍9月20日開賣