房市過熱央行傳出手　台經院：下半年房價仍「上有壓力下有支撐」

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新青安政策添加柴火，台灣今年上半年房市呈現過熱，也連帶各家銀行顧及不動產放款比率進而出現「限貸令」。央行近期也傳出有意出手讓房市達到降溫效果。對此，台經院今（20）日分析，下半年交易量熱度應趨緩，但房價考慮到「上有壓力下有支撐」，預期維持高檔。新青安爆申貸潮刺激房市熱絡，近期傳出銀行圈因不動產放款比率拉警報，陸續祭房貸「限貸令」。央行也找各家銀行開咖啡會，被認為是即將檢討不動產放款占授信比重的前置作業。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，新青安帶動小坪數、低總價產品等因素，今年前7個月的六都建物買賣移轉棟數較去年同期年增28.5%，價格也呈現全面性上漲趨勢。她表示，「從6月就可以感覺到政府已經又開始出手」，央行在六月就遞出第6次選擇性信用管制，各銀行也感受到中央壓力，對於房貸就呈現保守及謹慎。她預期，接下來央行理監事會議不排除再祭出第7次選擇性信用管制，此招一出手，下半年住宅市場在交易量方面應會逐漸趨緩，但價格因呈現「上有壓力下有支撐」局面，應會維持高檔水位。劉佩真進一步分析，雖然下半年的住宅市場有望降溫，但基於半導體及AI供應鏈擴廠需求、台商回台資金八月將解禁，有很大機會流向商用不動產市場，以及政府現在出手對象是住宅市場等原因，預期商用不動產市場下半年表現有機會優於住宅市場。若政府一系列連環拳促成房市降溫，是否有機會鬆綁限制，讓即將買屋、申請房貸者門檻降低？劉佩真坦言，就算去年上半年房市氛圍不理想情況下，央行仍舊堅持推出讓人意外推出選擇性信用管制，「這突顯政府對住宅市場的居住正義還是相當重視」，尤其當中國陸續發生房地產債務風波，台灣在預防性管制上勢必較為嚴謹，降低市場風險，短時間內難看到政策鬆綁契機。