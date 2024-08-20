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湖人慘了！ESPN專家一致看衰新賽季戰績　Redick執教經驗成問題

記者路皓惟/綜合報導

▲展望NBA新賽季，ESPN專家投票中，洛杉磯湖人被認為新賽季最有可能陷入困境，主要原因包括主帥J.J. Redick經驗不足、LeBron James年齡增長等因素。（圖／美聯社／達志影像）
▲展望NBA新賽季，ESPN專家投票中，洛杉磯湖人被認為新賽季最有可能陷入困境，主要原因包括主帥J.J. Redick經驗不足、LeBron James年齡增長等因素。（圖／美聯社／達志影像）
隨著NBA新賽季將於10月23日開打，美國媒體《ESPN》針對新賽季的五大熱門話題進行了專家投票，結果顯示，洛杉磯湖人的前景最不被看好，而曼斐斯灰熊則被認為將有顯著的戰績提升。此外，轉戰費城76人的Paul George被看好將大幅提升球隊實力，而San Antonio Spurs新星Victor Wembanyama則被預測將首次入選全明星賽。

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湖人戰績最不被看好　Redick執教面臨考驗

在專家的投票中，洛杉磯湖人被認為是最有可能陷入困境的球隊。原因主要包括新任主帥J.J. Redick生涯首度執教，且詹皇（LeBron James）即將邁入40歲，加上湖人在上個賽季季後賽首輪被淘汰後留下的諸多問題。緊隨其後的是同城對手洛杉磯快艇，因為Paul George的離隊，快艇的戰力受到不小影響。

灰熊被看好戰績提升　馬刺有望打出驚奇

經歷了一個飽受傷病困擾的賽季後，專家認為灰熊新賽季戰績有望顯著提升，主要得益於Ja Morant的復出，以及Zach Edey的加盟。至於馬刺引進Chris Paul，以及在選秀會選進來自康乃狄克大學的Stephon Castle，被看好有望取得大幅度進步，這兩支球隊在新賽季的表現將成為球迷們關注的焦點。

Wembanyama首次入選全明星無懸念

關於哪一位球員最有可能首次入選全明星？專家們幾乎一致認為馬刺「斑馬」Victor Wembanyama是第一人選。這位20歲的法國新星幫助法國隊在巴黎奧運獲得銀牌，上賽季他場均貢獻21.4分和10.6個籃板。本賽季，在老將Chris Paul的幫助下，Wembanyama有望繼續進步。

▲馬刺「斑馬」Victor Wembanyama在ESPN專家投票中，被認為最有可能首次入選全明星。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺「斑馬」Victor Wembanyama在ESPN專家投票中，被認為最有可能首次入選全明星。（圖／美聯社／達志影像）
Paul George轉戰東岸　對76人產生重大影響

專家們還票選出哪一位球員會將對新東家帶來最大影響，Paul George加盟費城76人無疑是今年休賽期最受矚目的焦點，PG與Joel Embiid、Tyrese Maxey的組合被看好將大幅提升76人戰力。

下個提出交易申請的球星是誰？

專家們也針對可能提出交易申請的球星進行了預測，其中紐奧良鵜鶘的Brandon Ingram因表現下滑，加上合約即將到期，最有可能會成為下一個提出交易申請的球員，而Zach LaVine與芝加哥公牛管理層關係破裂，尤其是在DeMar DeRozan的離開和Lonzo Ball健康狀況不明朗的情況下，使得LaVine成為潛在的交易人選。

▲洛杉磯快艇球星Paul George今夏轉戰76人隊，專家們普遍看好他對球隊的影響力。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇球星Paul George今夏轉戰76人隊，專家們看好他能為球隊帶來巨大的影響力。（圖／美聯社／達志影像）

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