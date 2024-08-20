新台幣能否站穩31字頭？專家點出2觀察指標　想換美元可再等等

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美國聯準會（Fed）官員放「鴿」，美元指數失守102，新台幣兌美元今（20）日早盤升破32元整數關卡，重返「31字頭」，中午以31.913元、升值1.17角暫收。至於收盤能否站穩「31字頭」？外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，短線有2大觀察指標，一是央行是否進場阻升，再來就是周四Fed將公布上次會議紀要，對降息是否給出新答案，若沒有，新台幣兌美元仍會暫時呈現偏強格局，建議想換逢低換美元的人，可以再等等。李其展指出，新台幣是否能站穩「31字頭」，要看央行短線要不要調節，畢竟新台幣升值速度有點太快，若央行沒有動作，就要等周四凌晨美國Fed公布上次會議紀要，看有沒對降息給出新的答案及理由，如果暗示消費者物價指數（CPI）增幅跌破3%就降息或失業率高於4.4%就降息，對市場就是較明顯的激勵。若Fed沒有給出降息新答案，市場可能還是偏保守，李其展認為，美元就可能有一波反彈，新台幣有可能再回測32元。當然，美國聯準會主席鮑爾也將於全球央行年會發表演說，演說內容對市場也會有影響，只是演說時間較晚，因此，還是先看Fed會議紀內容，市場可能就會有一波反應。至於美元指數失守102，還會再破底嗎？李其展分析，之前預估美元指數會守102至104，如今失守102，下探100甚至前波低點99.7都有可能。對於目前美元投資策略，他表示，由於新台幣短繳升值速度快，加上變數仍多，不管是美國總統大選還是聯準會降息、央行態度等，因此，他建議可以多等等，至少等到買的夠便宜再說。當然，新台幣也不排除見到「30字頭」，但李其展表示，這是極端的情況，例如聯準會主席明白表示，之後降息速度會很快或是看到經濟危機等，因此，建議要換美元的人可以再等等，先觀察一下。