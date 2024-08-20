25年來首例！Altuve安打擊破計分板　網歪樓：以為在夜市打九宮格

8月17日太空人隊對決白襪隊的比賽中，出現了相當罕見的一幕。太空人隊球星Jose Altuve敲出強勁的飛球，直接打破了外野計分板，依照規則是場地二壘安打，讓不少網友歪樓笑稱：「以為是在打夜市的九宮格。」而該場比賽後續，由於白襪隊的Luis Robert Jr.單場雙響炮以及4打點攻勢太猛烈，太空人隊最終以5：4輸球，中斷8連勝。
Altuve罕見直擊計分板 判定為二壘安
Altuve這支神奇安打出現在3局下2出局後，從白襪隊先發投手Garrett Crochet手中擊出的外野飛球，擊球初速為108.4哩。
太空人主場左外野的全壘打牆會以計分板轉播其他賽事的比數進度，Altuve這一球剛好擊中洋基與老虎隊之戰4局上的「0」分位置，依照規則判定是二壘安打，雖然沒有官方紀錄，但根據大聯盟官網報導，應是太空人主場建成25年來首次發生。
Robert攻勢太猛烈 太空人1分吞敗
Altuve後來被隊友Yordan Alvarez的安打護送回來，得到太空人比賽中的第一分，在得到此分前，白襪隊已經在2局上先取得1分，3局上Robert又轟出2分砲，隨後在5局上再補上一發陽春砲，締造單場雙響。
太空人隊雖然在6局下Jake Meyers擊出了2分砲、9局下Jon Singleton代打陽春砲追分，但能以1分之差吞敗，遺憾中斷8連勝。
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Altuve這支神奇安打出現在3局下2出局後，從白襪隊先發投手Garrett Crochet手中擊出的外野飛球，擊球初速為108.4哩。
太空人主場左外野的全壘打牆會以計分板轉播其他賽事的比數進度，Altuve這一球剛好擊中洋基與老虎隊之戰4局上的「0」分位置，依照規則判定是二壘安打，雖然沒有官方紀錄，但根據大聯盟官網報導，應是太空人主場建成25年來首次發生。
Robert攻勢太猛烈 太空人1分吞敗
Altuve後來被隊友Yordan Alvarez的安打護送回來，得到太空人比賽中的第一分，在得到此分前，白襪隊已經在2局上先取得1分，3局上Robert又轟出2分砲，隨後在5局上再補上一發陽春砲，締造單場雙響。
太空人隊雖然在6局下Jake Meyers擊出了2分砲、9局下Jon Singleton代打陽春砲追分，但能以1分之差吞敗，遺憾中斷8連勝。