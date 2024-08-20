25年來首例！Altuve安打擊破計分板　網歪樓：以為在夜市打九宮格

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8月17日太空人隊對決白襪隊的比賽中，出現了相當罕見的一幕。而該場比賽後續，由於白襪隊的Luis Robert Jr.單場雙響炮以及4打點攻勢太猛烈，太空人隊最終以5：4輸球，中斷8連勝。Altuve這支神奇安打出現在3局下2出局後，從白襪隊先發投手Garrett Crochet手中擊出的外野飛球，擊球初速為108.4哩。太空人主場左外野的全壘打牆會以計分板轉播其他賽事的比數進度，Altuve後來被隊友Yordan Alvarez的安打護送回來，得到太空人比賽中的第一分，在得到此分前，白襪隊已經在2局上先取得1分，3局上Robert又轟出2分砲，隨後在5局上再補上一發陽春砲，締造單場雙響。