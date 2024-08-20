李洋爆料王齊麟兩大缺點！自曝捐款百萬被粉絲說「愛錢」很傷心

羽球金牌黃金男雙好手李洋前陣子剛結束巴黎奧運賽程返台後，隨即與女友前往日本旅遊，徹底休息後的李洋昨(19日)晚間現身直播平台，這是他的首次線上粉絲視訊互動。然而，人紅是非多的麟洋配，在聊到各自的缺點時，李洋坦言被外界形容「愛錢」讓他很傷心。
李洋首次現身直播平台與粉絲互動
台灣羽球男雙國手李洋昨(19日)現身直播平台，首次出現與紛絲視訊互動，並進行了許多活動。「確定喔，這個下去沒有醫療保險喔」，主持人現場請李洋挑戰羽球擊發40秒，展現出完美的控球實力與快狠準的球速，最後更是用力一擊揮出時速400的球速，把整顆羽毛球都卡進厚紙箱上頭。
被說「愛錢」很傷心 李洋捐款百萬回饋金門
隨後與主持人和觀眾的聊天過程中，談到了許多經歷與趣事，聊到搭檔王齊麟時還不忘吐槽「他是遲到王」，在主持人的慫恿下，原本要把王齊麟不為人知的一面通通說出來的時候，李洋還是對這位「大寶貝」嘴下留情，但是自己也坦言人紅是非多，自己在外界被說愛錢最走心。
「李洋愛錢?」「我捐款很多回饋金門，不要這樣」，透露外界對自己的評價是愛錢，李洋在直播中表示很傷心，並透露出自己有為金門捐款了幾百萬元，並非大家口中的「愛錢」形象，面對鏡頭侃侃而談、與粉絲比臉頰愛心、連拿2面奧運金牌的李洋，此刻也放下了心中的大石頭，可愛的互動也讓粉絲們直呼實在很親民。
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台灣羽球男雙國手李洋昨(19日)現身直播平台，首次出現與紛絲視訊互動，並進行了許多活動。「確定喔，這個下去沒有醫療保險喔」，主持人現場請李洋挑戰羽球擊發40秒，展現出完美的控球實力與快狠準的球速，最後更是用力一擊揮出時速400的球速，把整顆羽毛球都卡進厚紙箱上頭。
被說「愛錢」很傷心 李洋捐款百萬回饋金門
隨後與主持人和觀眾的聊天過程中，談到了許多經歷與趣事，聊到搭檔王齊麟時還不忘吐槽「他是遲到王」，在主持人的慫恿下，原本要把王齊麟不為人知的一面通通說出來的時候，李洋還是對這位「大寶貝」嘴下留情，但是自己也坦言人紅是非多，自己在外界被說愛錢最走心。
「李洋愛錢?」「我捐款很多回饋金門，不要這樣」，透露外界對自己的評價是愛錢，李洋在直播中表示很傷心，並透露出自己有為金門捐款了幾百萬元，並非大家口中的「愛錢」形象，面對鏡頭侃侃而談、與粉絲比臉頰愛心、連拿2面奧運金牌的李洋，此刻也放下了心中的大石頭，可愛的互動也讓粉絲們直呼實在很親民。
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