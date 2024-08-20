李洋爆料王齊麟兩大缺點！自曝捐款百萬被粉絲說「愛錢」很傷心

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▲今年9月台北公開賽「麟洋配」將再次合體，這也將是黃金男雙的最後一次合作，李洋有傷照樣打，不想讓球迷粉絲失望。（圖／記者陳云茹攝）

羽球金牌黃金男雙好手李洋前陣子剛結束巴黎奧運賽程返台後，隨即與女友前往日本旅遊，「確定喔，這個下去沒有醫療保險喔」，主持人現場請李洋挑戰羽球擊發40秒，展現出完美的控球實力與快狠準的球速，最後更是用力一擊揮出時速400的球速，把整顆羽毛球都卡進厚紙箱上頭。，面對鏡頭侃侃而談、與粉絲比臉頰愛心、連拿2面奧運金牌的李洋，此刻也放下了心中的大石頭，可愛的互動也讓粉絲們直呼實在很親民。