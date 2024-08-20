49歲林志玲遭傳五官變形！今現身真實容貌曝光　傳授1絕招護愛

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲分享「心玲守護計畫」心理健康課程的四大主題。（圖／記者陳明安攝）

▲林志玲（右）傳授「情緒3連問」，希望大家可以溫和的解決問題。（圖／記者陳明安攝）

49歲台灣名模林志玲日前發出宣傳影片，發現她似乎濾鏡開太兇，整體五官變形，臉部看起來非常不自然。今（20）日她穿著一身粉色蕾絲洋裝出席記者會，一如既往的優雅，發現其實她依舊凍齡美麗。她也分享自己近來的觀察，表示不時會看到有些孩子在最受傷的時候，沒有被好好開導、得到溫暖的擁抱，讓她覺得很不捨，尤其看到新聞時都覺得很心痛，因此希望兒少都可以上心理健康的課程，也傳授「情緒3連問」希望大家管控自己的情緒，用溫和態度處理事情。林志玲表示，青少年在面對各方面問題，可能都會出現壓力，自己每每看到新聞時都會感到心痛，「那些孩子墜落的時候，怎麼沒有人拉他一把呢？」當孩子出現異樣的性格，沒有人可以去開導，有些孩子在最受傷的時候，沒有人可以給他一個擁抱，成為他的後盾，都讓她感到不捨，但人生總是有很多來不及，因此她許願，希望心理健康可以走進校園，希望每個兒童、青少年都能上心理健康的課程，希望心理健康可以成為人生的必修課，「我真的覺得心理健康了，他們才有能力、才有彈性力道去解決所有困難。」林志玲發起的「心玲守護計畫」心理健康課程，包括「情緒的認識與調節」、「培養客觀的自我認知」、「人際的交往與溝通」、「尋找理想與設定目標」四大主題。林志玲表示，希望可以透過一系列的課程，讓兒少可以從了解認識自己開始，不只設定目標，也要懂得和自己相處。她也分享自己很喜歡的一句話，「只要心還在的一天，我們就能夠有所改變，我們可以一起用愛撫平創傷，用心守護未來。」林志玲表示，自己距離青少年階段已經比較遙遠了，且當時因為都沒有制度性的課程，所以很難找到紓解的方法，是慢慢成長的過程中，才知道要怎麼把有稜有角的問題變得更圓滑，因此她有一個比較具體的建議，希望大家可以試試看「情緒3連問」，應該用溫和的言語去溝通。林志玲也提到，自己往後可能也要面臨到小孩進入青少年階段的問題，已經有很多家長對她溫馨提醒，說孩子長得很快，到了青少年期就不一樣了，一定要好好珍惜2、3歲最可愛的時候，「所以我現在真的很處於非常珍惜的階段」，也認為孩子在有情緒的時候，家長不要跟著孩子的情緒走，因為下一秒可能就過了，把這階段相處的過程當作將來很美麗的回應，自己要用「靜」來面對。由於日前林志玲在微博分享一段宣傳影片，結果濾鏡開太強，導致她原本精緻小巧的臉蛋，變得更尖更小，整個人看起來很不自然。而她今天出席活動，穿著一件氣質粉色蕾絲洋裝現身，在台上侃侃而談，看起來自然大方不做作，且皮膚非常有光澤，臉上幾乎沒有歲月痕跡，可看出她根本不需要濾鏡襯托，仍一如既往的展現女神風範。