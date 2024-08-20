全教總不滿公教退撫撥補不足　理事長侯俊良絕食抗議盼喚政府正視

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▲全教總理事長侯俊良呼籲，行政院應要採行「10年撥補方案」。（圖／全國教師工會總聯合會提供）

全國教師工會總聯合會指出，114年度中央政府總預算案當中，公教人員權益的公教退撫基金撥補，僅編列新台幣194億元，相較勞保比照一般公務預算的1300億元，實在無法接受這種厚此薄彼「選擇性撥補」的差別待遇，因此理事長侯俊良今（20）日起絕食抗議，呼籲政府採取「10年撥補方案」。全教總表示，114年度中央政府總預算案籌編完成，歲入歲出均創新高，8月22日行政院會通過後即將送立院審議，然而相較勞保撥補是以一般公務預算撥補1200億元，另有100億元作為特別預算，一共1300億元到位，不過同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，卻僅編列194億元。全教總對此表示失望，要求行政院應採最為有利方案，依照10年精算覈實撥補退撫基金，不僅長遠而言節省政府經費，更有助於穩定基金財務。理事長侯俊良強調，依法撥補攸關基金永續，也是政府對於公教退撫基金負起最後支付責任，卻不願意積極撥補，經多方反應後仍未獲得正面回應，為了表達最沉重抗議，他自今日上午10時起絕食抗議，希望喚醒政府務必採最有利方案，依照10年精算覈實撥補退撫基金，並在遞交陳情書後將地點改為立法院群賢樓。侯俊良指出，針對基金永續，全教總也已透過遊說完成撥補法制化，不料政府無視立法院決議，首年直接跳票，今年也僅願意採取「分20年撥補方案」，然而政府的年改包括公教退撫制度，撥補卻是厚此薄彼，以致全體公教人員完全無法接受此種「選擇性改革」、「選擇性撥補」的差別待遇。全教總引述銓敘部送交立法院的報告數據，發現若以公、教分別將於2051年、2048年用罄為基準，採分「10年」、「15年」、「20年」補足退撫基金方式，各個方案的撥補金額如下：全教總強調，依照這些精算數據，顯見越快完成對新制上路缺口的撥補，政府總撥補數越少，而且分20年撥補的數字，要比分10年撥補多出710億元，選擇在10年內完成撥補，對於政府財務支出最為有利，呼籲行政院從善如流，採取「10年撥補方案」，才能確保基金永續，落實政府最終支付責任，維護公教人員基本權益。