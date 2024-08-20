62檔台股ETF受益人逾949萬創高　00919、00929、00878奪前3名最夯

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台股今（2024）年以來表現亮眼，尤其是台股ETF受到不少投資人追捧，也使得台股ETF受益人數不斷創新高。根據最新統計，62檔台股ETF受益人最新一週增加4.3萬人，為連續25週以來創新高，總人數更是達949萬人，預估年底前，台股ETF受益人數有機會突破千萬大關。根據台股ETF集保股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一週增加43730人，為連續25週來創新高，總人數來到9493962人。最新一週受益人增加有27檔，觀察其中週增加、年增加雙增的台股ETF前3大，分別是群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878)，都是高息型ETF，這3檔今年以來合計就增加超過百萬人。其他7名則依序為富邦50（006208）、元大高股息（0056）、群益科技高息成長（00946）、元大高息低波（00713）、台新永續高息中小（00936）、凱基優選高股息30（00915）、群益台ESG低碳50（00923）。投信法人表示，隨著第4季旺季靠近，全球利率環境也逐漸偏寬鬆，看好市場逐漸消化負面消息，股價將回歸反應基本面，中長期AI大趨勢未改變，台股後市看法仍正向。但經過大幅震盪後，個股表現差異空間擴大，類股輪動快速，選股策略變得更重要，建議透過台股主被動基金佈局。