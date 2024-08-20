深田恭子消失1年首發文！甩百億富豪男友　IG曬超尖下巴自拍

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▲深田恭子曬出超正自拍照時也寫下電影《工作細胞》的拍攝心得。（圖／kyokofukada_official IG）

▲深田恭子原本的身材和臉蛋都較為圓潤，如今PO出的自拍卻肉眼可見的瘦了一大圈，讓粉絲相當心疼。（圖／kyokofukada_official IG）

日劇女神深田恭子早在2021年，確診罹患「適應障礙症」的心理疾病後短暫停工，即使隔年火速重回娛樂圈，但健康狀況仍不樂觀，隨後在去年年底，她又與身價百億的男友分手，讓她逐漸淡出網路平台。沒想到，今（20）日稍早，深田恭子時隔將近1年再次更新社交平台，為新電影宣傳的同時還曬出超正自拍，但自拍中的她卻消瘦不少，讓影迷忍不住痛心嘆息，昔日的女神如今怎麼瘦到快脫相。消失將近一年的深田恭子重返社交平台，還曬出還原動漫「肝細胞」一角造型的自拍，只見自拍中的深田身著華麗禮服、佩戴華麗項鍊，露出若隱若現的豐滿上圍，讓粉絲暴動留言：「一年沒見怎麼越來越美」、「肝細胞真人版也太還原」，但有不少人相當心疼深田恭子肉眼可見的瘦了一大圈，原本流暢的臉蛋也變得越來越尖。《工作細胞》是一部將人體細胞擬人化，講述體內各種細胞對抗細菌、維持身體運作的動漫，早前宣佈真人電影化的《工作細胞》也邀請到深田恭子參與演出。PO出自拍的同時，她在IG自拍上寫下《工作細胞》真人版的拍攝心得，表示和武內英樹導演、工作人員、合作演員們一起拍攝時片場氛圍相當和諧愉快，也為電影宣傳，表示每當自己想到身體內存在著浪漫且無限的世界時，平凡的日常也變得更有故事性，希望看過這部電影的影迷能有同樣的感受。深田恭子出演過《神啊！請多給我一點時間》、《富豪刑事》、《拜託請愛我》、《初戀那一天所讀的故事》等多部名愛情日劇，因甜美外型和性格深受日本國民喜愛。2018年與身價超過百億日圓的地產大亨杉本宏之相戀，在全日本都看好能步入結婚禮堂的兩人卻在去年年底宣布破局。外傳原因疑似是深田恭子劈腿電視劇導演，杉本宏之也在今年與女星西內麻里亞熱戀，不過杉本和西內的戀情才兩個月就閃電告吹，而深田睽違一年發文的時間點正好是前男友杉本正式分手的隔日，也讓眾人猜測兩人是否有舊情復燃的可能。