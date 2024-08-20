日本公開賽／王齊麟改搭邱相榤首戰就贏球！擊敗地主組合挺進16強

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超級750系列的日本羽球公開賽將在8月20日到25日進行，這是奧運男雙金牌得主王齊麟與新搭檔邱相榤首次實戰搭配，今（20）日男雙首輪對上日本地主組合保木卓朗／小林優吾，「麟榤配」首次搭配就上手，終場以21：16、21：13直落二橫掃對手，順利闖進16強。李洋與王齊麟去年拿下日本羽球公開賽男雙冠軍，並在今年巴黎奧運男雙拿下金牌，完成奧運羽球史無前例的金牌連霸，但因李洋生涯規劃關係，預計今年正式高掛球拍，故今年日本公開賽王齊麟改與邱相榤搭檔，組成台灣雙塔，而9月台北公開賽很可能會是「麟洋配」的最後合作。「麟榤配」首次實戰搭配對上日本組合，首局雙方多次打成平手，但在7：7平手時，麟榤配連拿4分，以4分領先進入暫停，下半局一度被逆轉超前，隨後戰況膠著呈現拉鋸戰，最後麟榤配頂住壓力，逼出4個局點，以21：16搶下第一局。次局雙方你來我往戰況激烈，麟榤配連追5分，以11：9領先進入技術暫停。暫停過後，麟榤配穩定發揮，取得15：10、5分領先，並穩住領先優勢，在20：13取得7個賽末點，最終就以21：13直落二取勝，順利前進16強。