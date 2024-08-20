台灣虎航今年前7月賺贏去年一整年！股價急攻漲停價57.7元

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台灣虎航-創由於近日借券賣出比率過大，因此從14日起被列為注意股。由於被列為注意股，遭證交所要求提前公布7月獲利，前7月獲利為新台幣19.18億元、EPS為4.27元，已經賺贏去年全年，因此激勵今（20）日盤中衝上漲停價57.7元。先前台灣虎航就已經公布7月營收財報，受惠於暑假旺季到來，7月營收為新台幣16.27億元，較去年同期增加3.63億元、年增28.7%，創歷史單月新高。去（2023）年同期，由於受限各國外機場人力及設備不足，班次量較少，今（2024）年7月航班數較同期增加18.8%；累計前七月航班增幅約44.4%，營收為新台幣98.41億元、年增46.1%。而近期台灣虎航-創頻頻被證交所列為注意股，主要是因為最近六個營業日之借券賣出成交量，占最近六個營業日總成交量比率20.42%，並且8月16日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為8.85倍，因此今日持續被列為注意股。也因為被列為注意股，台灣虎航被證交所要求提前公布7月獲利，昨日公告7月營收為新台幣16.27億元、年增28.7%；稅前淨利為新台幣4.84億元、年增34.6%；歸屬母公司業主淨利為新台幣3.84億元、年增33.5%；每股稅後純益（EPS）0.86元。此外，累計前7月淨利為新台幣19.18億元，已賺贏去年全年，每股稅後純益（EPS）4.27元。台灣虎航第二季營收為新台幣39.67億元，年增37.4%；稅後淨利為新台幣6.72億元，年增100.1%，EPS為1.5元；上半年合併營收為新台幣82.14億元，年增50.1%；稅後淨利為15.34億，年增逾100.6%，EPS為3.42元，營收及獲利都創同期新高。台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，待高雄-岡山航線今年冬季班表開航後，台灣虎航將營運27航點、39條航線。不僅如此，台灣虎航16日宣布，已經正式向臺灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市。此舉不僅代表公司過去一年來營運上的卓越表現受到市場的高度肯定外，也期待能吸引更多投資人加入。好消息也激勵台灣虎航-創今日以53.7元開出、上漲5.2元，盤中在買單挹注下攻上漲停價57.7元，並且一路緊鎖。