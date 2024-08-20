江坤俊出軌後回歸日常！女病患紅眼眶：我很擔心你　他感動給承諾

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乳房外科名醫江坤俊先前被爆料出軌護理師，還對節目搭檔鄭凱云性騷擾，隨著風波越演越烈，江坤俊也請辭TVBS《健康2.0》的主持棒，整個人消聲匿跡，如今過了1個月多，江坤俊也回到日常生活，繼續醫師本業，他昨（19）日分享，有位女病患向他表示：「我很擔心你。」他也感動許下承諾：「一輩子都會是醫生。」▲江坤俊宣布暫停演藝工作，專心當醫師。（圖／江坤俊臉書）江坤俊儘管消失在螢光幕前，醫院工作仍沒有受到影響，他也不時會在臉書分享工作相關內容的貼文，18日更暖心喊話：「只要病人需要我，我會一直都在。」昨日他再度發文分享和病患的互動．透露女方才剛躺上病床就紅了眼眶，向江坤俊表示：「我很擔心你，也很怕你不再看病人了。」江坤俊透露該名病患和姊姊都是乳癌患者，早在幾年前就醫治完成，目前已經追蹤2到3年，女病患的喊話讓江坤俊十分感動，他向病患們承諾：「謝謝你們的關心，我沒事，你們更要保重自己的身體，我一直都會是一個醫生，一輩子。」他也曬出另一名病患病的平安符，表示：「我沒去過這個廟，但我會去謝謝祂。」▲江坤俊再度發文分享和病患的互動．透露女方才剛躺上病床就紅了眼眶（圖／江坤俊臉書）貼文曝光後，引來超過5千人按讚，不少網友紛紛為他加油打氣，「風雨終會過去的，加油」、「江醫師加油，平安無事。」然而也有不少人提醒他私德的重要性，「太太也很辛苦，要顧及她的感受」、「我相信您的醫術學專業也是個好醫生，但私德也很重要，希望您挺過這關之後，別在讓您的妻女及家人蒙羞」、「莫忘初心。」