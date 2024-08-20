鋼樑砸爛忠孝橋！聯結車超載10公噸　駕駛遭上銬移送畫面曝

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▲忠孝橋聯結車翻覆。（圖／翻攝畫面）

今（20）日清晨5時50分新北市三重區忠孝橋往台北方向，一輛聯結車載運36噸重的鋼樑，準備載往台北雙子星工地途中，鋼樑疑似未綁妥，行經事故路段時，鋼梁掉落砸毀護欄，導致全線封閉，警方稍早以刑法185條公共危險罪現行犯逮捕駕駛洪男，並將他帶回派出所警詢。事故發生在清晨5時50分，洪姓聯結車駕駛（34歲）從桃園載運鋼樑，前往台北雙子星大樓，豈料行經事故路段時，後斗鋼樑卻掉落，砸毀忠孝橋，碎石如同瀑布般傾瀉，波及橋下2台轎車，所幸無人傷亡，不過導致上午雙北交通打結，目前僅開放單向內線通行。警方表示，肇事聯結車貨運單記載該車載重（總重）為53.27公噸，而該車法定載重（總重）43公噸，計已超載10.27公噸，超越車輛可負載重量，違反《道路交通管理處罰條例》29之2條規定，將處以新台幣1萬元以上罰鍰。肇事車輛裝載貨物不穩妥部分，違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定，將處以新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。警方也說明，洪姓聯結車駕駛鋼樑脫落損壞橋樑，致生公共往來之危險，將依《刑法》公共危險罪，將肇事駕駛移送新北地檢署偵辦。