巷仔內／李孟諺下台被藍撿到槍！賴清德喊「用人唯才」宛如迴力鏢

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交通部長李孟諺昨（19）日遭批踢踢網友爆出與疑似為中國國籍的女子有地下情多年，消息曝光後，李火速請辭，接掌交通部只有92天的他，成為74年來任期最短的交通部長。面對民進黨捲入桃色等負面風波，總統賴清德下手不手軟，不分派系秉持統一原則，以高標準對待黨內，但「台南幫」接連出包，直接衝擊到賴清德威信，當初大聲高喊的「用人唯才」言猶在耳，宛如是迴力鏢般反彈，大眾檢驗才剛開始。李孟諺昨被爆料外遇已10年，過去常帶中國籍女子進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但在上任交通部長後始亂終棄。面對相關爆料，李孟諺向家人、社會大眾道歉後，並稱已向行政院長卓榮泰和賴清德口頭請辭，行政院火速核准。回顧綠營官員及立委桃色風暴可不少，蔡英文執政時期，時任衛福部醫福會執行長的王必勝被爆與護理師婚外情，還疑似有一女，不過，王當時並未請辭，事後「升官」為人詬病；待賴清德接任黨主席後，前立委趙天麟因在選前期間，被爆多年曾外遇中國籍女子、2人多張親密照流出，使在野黨諷刺「兩岸一家親」，趙旋即布退出2024立委選舉；至於台南幫的行政院前發言人陳宗彥，則是去年被爆在台南市府任職時召妓後，火速離職。面對黨內「#MeToo」、桃色風波等事件，賴清德在去年初接任黨主席、上任總統後至今，不論是黨，乃至於內閣均是採高標準看待，秉持「寧可錯殺，不可放過」態度，快刀斬亂麻地火速處理爭議事件，欲將衝擊降至最低。只是，陳宗彥、李孟諺均受賴清德拔擢，近來兩人先後受到重挫，賴清德連帶受到影響，識人不明烙印在老百姓心中，甚至讓在野黨大作文章，有了「修理」民進黨機會，並將矛頭指向黨內派系鬥爭、有心人士刻意操作，不論事實真相為何，不可諱言地，已淪為在野黨作文章題材及空間。適逢賴政府即將執政百日之際，賴清德過去用人上明顯採用「信賴」人士，雖然賴否認說是「用人唯才」，究竟是「用人唯才」還是「用人唯親」，仍有待時間檢驗。