盤點6位奧運國手愛車！林昀儒選奧迪、郭婞淳開TOYOTA皇冠

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▲林昀儒東奧後在2022年入手保時捷718 Boxster GTS車款。（圖／新北保時捷中心臉書）

▲林昀儒（左）去年又入手Audi純電跑車e-tron GT。（圖／林昀儒粉絲團臉書）

▲王齊麟東奧後購入保時捷，當作送自己的冠軍禮物。（圖／王齊麟臉書）

▲王齊麟在入手保時捷之前的愛車是賓士AMG綠魔鬼。（圖／王齊麟IG）

▲楊勇緯代言NISSAN Sentra，也愛開車到山裡露營。（圖／楊勇緯IG）

▲私下也開BMW的王冠閎，曾受邀參加BMW X2的發佈活動。（圖／王冠閎IG）

▲郭婞淳去年考到駕照後入手人生第一台車，選擇TOYOTA Crown。（圖／郭婞淳臉書）

▲戴資穎爸爸透露女兒開寶獅牌汽車，車款推測是上一代的208。（圖／戴資穎IG、Peugeot官網）

2024巴黎奧運已落幕，中華隊選手抱得佳績，為台灣拿下2金、5銅，讓國人高聲喝采，對選手的關注度也更提高，連帶好奇他們食衣住行的選擇。先前國手王齊麟、林昀儒打完東京奧運後就入手保時捷名車，柔道男神楊勇緯則因為代言接觸Nissan Sentra；舉重女神郭婞淳去年考到駕照後，也加入買車行列，購入Toyota Crown Crossover，《NOWnews今日新聞》就整理出6位奧運國手的座車，帶您一同來了解。23歲的林昀儒經常被粉絲稱作是「小林同學」，但他年紀小歸小卻熱愛跑車，過去更曾透露自己把Aston Martin DB11當作夢想。但林昀儒比完東京奧運後，在2022年4月先是入手Porsche 718 Boxster GTS，2023年傳出又悄悄買了Audi純電跑車e-tron GT，市價458萬元，大膽購車毫不手軟，選車的關鍵似乎更注重外型、速度。同樣喜歡保時捷車款的還有羽球國手王齊麟，他在東京奧運、巴黎奧運上，和搭檔李洋組成的「麟洋配」2度拿下羽球男子雙打冠軍。東奧後王齊麟也曾在臉書曬出自己購入Porsche Macan GTS的照片，笑說「羽球是我的夢想，車子應該是所有男人的夢想」。而他在入手Macan前，座車是賓士消光綠AMG A35，亮麗的顏色跟主人一樣讓人看了熱血沸騰。26歲的楊勇緯在東奧上奪銀、杭州亞運奪金，精采表現振奮人心，超高人氣也讓他接下NISSAN Sentra的年度代言人。熱愛露營、戶外活動的楊勇緯，平常也會開著Sentra出遠門，大讚：「一直以來就覺得車內的空間很寬敞、座椅也很舒適，所以駕駛起來非常舒服，心情也跟著窗外的風景開闊起來」。王冠閎去年在杭州亞運奪銀200公尺蝶式決賽中，以1分54秒53奪下銀牌，表現亮眼。熱愛BMW車款的他，今年4月也收到邀請參與BMW X2、iX2的發佈活動，王冠閎笑說：「從最早開爸爸的老BMW到現在自己的車，都是同一個牌子，除了因為好開，還有就是因為帥」，王冠閎實際駕駛後也認為X2的性能和外觀讓他對休旅車有所改觀。郭婞淳去年11月分享，自己在東京奧運結束後心裏就萌生買車念頭，為此她默默報名駕訓班，終於成功取得駕照。郭婞淳會開車後，身為TOYOTA品牌大使的她，也挑選了TOYOTA Crown當自己人生的第一輛車。郭婞淳稱讚愛車：「兼顧時尚的外型及強大的性能，完全滿足我對理想車的期待，就像是運動員擁有堅強實力，由裡而外散發出來的強大自信。」台灣的羽球一姊戴資穎雖然此次在巴黎奧運賽場上無緣晉級，但她堅毅的實力球迷們有目共睹。過去戴資穎往返訓練場和住家都靠機車代步，直到2016年取得駕照後才低調買車。戴爸爸曾透露，女兒品味獨特不想開普遍的車款，最後選了法國寶獅牌（Peugeot），當時售價在90-100萬元左右。而從戴資穎為數不多的開車照來看，座車應是Peugeot 前一代的208。