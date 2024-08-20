黃國昌昔轟監院廢物嗆廢除！綠委酸：解決提出問題的人？

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民眾黨假帳風波延燒，對此民進黨立委林俊憲今（20）日表示，監察院在4月之際就發現帳目不對要求民眾黨補正，而黃國昌5月嗆監察院是廢物，主張廢除監院，這不就是最典型的，解決不了問題，乾脆解決提出問題的人嗎？難怪黃國昌對監察院這麼有意見，更酸今天記者會要看柯文哲如何表演，「如果能連續乾咳半小時呼嚨過去，我真的會非常佩服！」林俊憲說，這下時間序都清楚了，監察院4月就發現帳目不對，收支不符2千萬元，馬上通知民眾黨要求補正；黃國昌在5月嗆監察院是「廢物院」，民眾黨團主張提案修憲廢除監察院；到了8月，柯文哲假帳風波在輿論爆發，出來開記者會宣稱完全不知情，都是會計師個人行為，而且實在很巧，知道有問題的帳目剛好是2千萬元。林俊憲表示，這不就是最典型的，解決不了問題，乾脆解決提出問題的人嗎？難怪黃國昌對監察院這麼有意見，最糟糕的是，民眾黨真以為神不知鬼不覺，事件爆發1個多禮拜，又繼續說了1個多禮拜的謊，漏洞越講越大，怎麼辦？最後林俊憲酸，今天的記者會要看柯文哲怎麼表演，「如果能連續乾咳半小時呼嚨過去，我真的會非常佩服！」