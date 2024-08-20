Klay Thompson轉戰獨行俠一口氣損失8億！成NBA砍薪最大幅度球員

Klay Thompson好慘！NBA全新賽季將在台灣時間10月23日拉開帷幕，根據美國體育媒體《HoopsHype》列出的2024-25賽季減薪幅度最大的球員排行榜，由本季從金州勇士轉戰達拉斯獨行俠的球星Klay Thompson位居榜首。上一球季Klay Thompson在勇士的年薪高達4321萬美元，到了獨行俠後的首年薪資只剩下1587萬美元，足足縮減了2734萬美元（約8億7239萬台幣），使他成為新球季減薪幅度最大的球員。
Klay Thompson減薪幅度高 仍願意轉隊
Klay Thompson因與勇士隊續約條件始終未能達成共識，最終選擇以3年5000萬美元跳槽獨行俠，上一球季Klay Thompson在勇士的年薪高達4321萬美元，到了獨行俠後的首年薪資只剩下1587萬美元，足足縮減了2734萬美元（約8億7239萬台幣），使他成為新球季減薪幅度最大的球員。
至於減薪幅度排名第二則是續留七六人隊後衛Kyle Lowry，他的本賽季薪資為300萬美元，減薪幅度2637萬美元，排名第三的是同為資深控衛的Chris Paul，本賽季轉投聖安東尼奧馬刺隊的他拿到一張1年1000萬美元的合約，減薪幅度為2080萬美元。
而減薪幅度排行榜的第4-10名分依序為獨行俠Spencer Dinwiddie（減薪1860萬美元）、密爾瓦基公鹿Gary Trent Jr.（縮減1595萬美元）、明尼蘇達灰狼後衛Mike Conley（縮減1438萬美元）、底特律活塞前鋒Tobias Harris（縮減1390萬美元）、洛杉磯快艇後衛Kevin Porter Jr.（縮減1362萬美元）、鳳凰城太陽後衛Tyus Jones（縮減1069萬美元）、勇士後衛Buddy Hield（縮減1049萬美元）。
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Klay Thompson因與勇士隊續約條件始終未能達成共識，最終選擇以3年5000萬美元跳槽獨行俠，上一球季Klay Thompson在勇士的年薪高達4321萬美元，到了獨行俠後的首年薪資只剩下1587萬美元，足足縮減了2734萬美元（約8億7239萬台幣），使他成為新球季減薪幅度最大的球員。
至於減薪幅度排名第二則是續留七六人隊後衛Kyle Lowry，他的本賽季薪資為300萬美元，減薪幅度2637萬美元，排名第三的是同為資深控衛的Chris Paul，本賽季轉投聖安東尼奧馬刺隊的他拿到一張1年1000萬美元的合約，減薪幅度為2080萬美元。
而減薪幅度排行榜的第4-10名分依序為獨行俠Spencer Dinwiddie（減薪1860萬美元）、密爾瓦基公鹿Gary Trent Jr.（縮減1595萬美元）、明尼蘇達灰狼後衛Mike Conley（縮減1438萬美元）、底特律活塞前鋒Tobias Harris（縮減1390萬美元）、洛杉磯快艇後衛Kevin Porter Jr.（縮減1362萬美元）、鳳凰城太陽後衛Tyus Jones（縮減1069萬美元）、勇士後衛Buddy Hield（縮減1049萬美元）。