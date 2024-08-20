富士山美景重現！河口湖撤除超商黑幕　地方政府曝重新裝設條件

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日本山梨縣河口湖車站附近的LAWSON便利商店，在近年來成為觀光客拍攝富士山的熱門打卡景點，但也因為頻頻傳出觀光客違規行為，更造成了當地居民困擾，使得當地公所在今年5月時決定架上布幕阻絕富士山美景，以減少遊客聚集。不過近來為了防颱風，布幕暫時拆除，富士河口湖町表示，目前將會保持拆除的狀態。根據《共同社》報導，富士河口湖町表示，由於受到今年第7號颱風（安比颱風）接近影響，15日下午將設置在距離富士急行河口湖線「河口湖站」5分鐘路程的「LAWSON河口湖站前店」前的布幕撤下後，也未進行試驗性裝設，目前現場並沒有肉眼可見的混亂。不過富士河口湖町也表示，雖然目前先將布幕撤下，預計保持撤除的狀態，但「將根據遊客的聚集情況與違規狀況來決定是否重新裝設」。河口湖以富士山美景聞名，其中在LAWSON河口湖站前店可以拍到便利商店與富士山相稱、十分和諧的照片，因此近年來在社群網路上爆紅，成為新興打卡景點之一。但隨著觀光客增加，亂丟垃圾、擅闖私有土地及無視交通規則等違規行為屢見不鮮，讓當地居民不堪其擾。當地在今年5月決定架設2.5公尺高的黑色布幕，阻擋景觀，並在該處設置QR碼，引導遊客前往其他能眺望富士山的景點。但架設完成之後，原先的黑幕屢遭遊客破壞，因此在7月時改為材質更堅固並顧及景觀的棕色布幕。